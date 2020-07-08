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'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' ile gündem olmuştu; İzmir’de cami hoparlöründen bu kez 'Müslüm Gürses' şarkısı!

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'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' ile gündem olmuştu; İzmir’de cami hoparlöründen bu kez 'Müslüm Gürses' şarkısı!
'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' ile gündem olmuştu; İzmir’de cami hoparlöründen bu kez 'Müslüm Gürses' şarkısı!

Ege Postası'nda yer alan habere göre camilerden İtalyan halk şarkısı Çav Bella'nın duyulması ile ülke gündemine oturan İzmir'deki bir cami hoparlöründen bu kez Müslüm Gürses şarkısı duyuldu. 

Karşıyaka Örnekköy'de Zübeyde Hanım Mahallesi TOKİ evlerinde bulunan camiden Müslüm Gürses’in “Unutamadım” şarkısı çalındı.

 

Bazı camilerde “Çav Bela” ve Selda Bağcan’ın “Yuh Yuh” şarkılarının çalınmasının ardından gece saat 03:40 sıralarında cami hoparlöründen şarkı sesleri duyulduğu anlar çevrede bulunan yurttaşlar tarafından kayıt altına aldı. 

 

İzmir'deki birçok caminin hoparlöründen 20 Mayıs'ta bir anda İtalyan halk şarkısı “Çav Bella” çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada henüz bir ilerleme yok.

 

Merkezi olarak 'Çav Bella' nın kim ya da kimler tarafından çalındığı belirlenemedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 23 Mayıs'ta "Buluruz, ve ona caminin dibinde de ezanı dinletiriz" sözlerinin ardından olayla ilgili gözaltına alınmış kimse yok. 

Haber ajansları da 24 Mayıs'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturmayı yürütmek üzere 30 kişilik bir ekip kurulduğunu duyurmuştu. 

Camiler çevresinde ikamet eden vatandaşlara olay anında şüpheli kişi ya da kişiler görüp görmedikleri sorulmuş, iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameraları da incelemeye alınmıştı.

'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Banu Özdemir, gözaltına alınan tek isim oldu. 

Özdemir kendi isteğiyle emniyete giderek ifade vermiş, ardından tutuklanmış ve 29 Mayıs'ta tahliye edilmişti. 

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Banu Özdemir hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 

İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek 'Çav Bella' çalınmasının ardından başlatılan soruşturmada ise ilerleme henüz sağlanamadı.

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