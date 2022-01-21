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Çavuş; Tarım Uzun Soluklu Hükümet Politikaları İster

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Çavuş; Tarım Uzun Soluklu Hükümet Politikaları İster
Çavuş; Tarım Uzun Soluklu Hükümet Politikaları İster

 UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, tarımın günlük kararlar ile değil uzun soluklu hükümet politikalar ile yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, neden aday olduğunu ve projelerini anlattı.

Kaynakların kullanımı ve bu kullanımların verimliliği konusunun tarım alanındaki kronik sorunlar arasında olduğuna dikkat çeken Çavuş, sorunların çözümü için vizyon ve sürdürülebilirlik gerektiğini kaydetti.

Meclis’te üreticinin sesi olmaya hazır olduğunu söyleyen Çavuş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde yaklaşık 10 yıl başkanlık yaptığını, bilgi ve tecrübelerini artık paylaşma zamanı geldiğini belirtti.

“Hal Yasası”, “Toprak koruma Yasası”, “Tarım Entegre Sistemi” gibi önemli yasaların bir an önce hayat bulması gerektiğinde dikkat çeken Çavuş, üretimde verimliliğin daha da artması için ülkede istikrar ve güçlü bir hükümet olması gerektiğini kaydetti.

Pazar günü yapılacak Milletvekilliği seçiminde önce Ulusal Birlik Partisi, Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na sonra da kendisine destek isteyen UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, güçlü bir ülke için güçlü bir hükümetin olması gerektiğini vurguladı.

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