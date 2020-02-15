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Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek,

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Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek, diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Pazartesi günü bir Türk heyetin Rusya'ya gideceğini açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşeceklerini de açıkladı.

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