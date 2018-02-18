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Çavuşoğlu: ''Türkiye boyun eğmez''

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Çavuşoğlu: ''Türkiye boyun eğmez''
T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilerin normalleşme sürecine döndüğünü ifade ederken, "Türkiye'ye nasıl yaklaşacaklarını öğrenirlerse ilişkilerimiz iyi gider. Türkiye tehditlere boyun eğmez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilerin düzelmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 'Bunlar suni şeyler. Bu sıkıntılar bizden kaynaklı değildi. Almanya'da seçimler öncesi, bizde referandum öncesi başlayan bir furya. Ama bunun arkasında Almanya'da yıllardır artan Türk ve İslam düşmanlığı da etkili oldu. Ancak belli bir zamandan bu yana mevkidaşım Gabriel'le oluşturduğumuz bu diyalog ortamı ve sorunları aşma konusunda ortaya koyduğumuz ortak irade sayesinde daha pozitif bir ortam var. Türkiye karşıtlığından vazgeçilmesi gerekiyor. Türkiye'yi eşit bir ortak olarak herkesin görmesi lazım. Türkiye'ye  nasıl yaklaşacaklarını öğrenirlerse ilişkilerimiz iyi gider. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Biz arabuluculuk yapan bir ülkeyiz" dedi. 

Çavuşoğlu'nun Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda da ABD ile yaşanan krizle ilgili konuştu;

"Birkaç yıl önce Afganistan'da Rusya'ya karşı Taliban'ı destekleyenler, şimdi orada Taliban'la uğraşıyorlar. Ben diğer ülkelerin Afganistan'da yaptıklarını meşrulaştırmıyorum. Ancak bir ülkenin karşısında olmak için terör örgütlerini desteklemek büyük bir hata.

ABD, YPG'yi neden destekliyor? DEAŞ'ı yenmek için. Ancak Rakka'da aralarında nasıl bir anlaşma olduğunu gördük. YPG, DEAŞ birlikleriyle birlikte Türkiye'ye karşı savaşıyor. İşte bizim müttefiklerimiz böyle insanlarla çalışıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Terör örgütlerinin tamamı yok edilmeli.

Suriye için masada farklı gündemler olmamalı ortaklarımızla. Bu noktada ABD ile bir anlaşmaya vardık Rex Tillerson'ın ziyareti sırasında. Biz ABD'nin bu sefer sözlerini tutması gerektiğini düşünüyoruz."

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