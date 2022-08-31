Ceasar Projects Larnaka Gençler Birliği Basketbol U17 Koçu Pırlanta: Gençleri spor yapmaya teşvik ediyoruz

Basketbolda tarihinde ilk kez büyük erkek takım oluşturarak lige katılan kırmızı siyahlı kulüp, Basketbol Akademisini de kurmayı başardı. Antrenör Şevki Pırlanta’nin başında olduğu Larnaka Gençler Birliği Basketbol Akademisi, “Afik Ceasar Project”in sponsorluğunda geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Antrenör Şevki Pırlanta, ERS Medya’ya akademi ve yeni oluşturulan U17 Kadın Basketbol Takımıyla ilgili konuştu:

“Bizim amacımız bölgedeki spor çeşitliliğini artırmaktır. Basketbol spor şubesini kurduk. Ayrıca gençleri spor yapmaya teşvik etmekteyiz. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Otuzdan fazla sporcumuz var. Ayrıca bu sene U17 Kadın takımını da oluşturduk. Liglere katılma kararı aldık. Hedefimiz gelecek olan nesile örnek olmaktır”

Haber: ERS MEDYA