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Cesurer: Özerk bir KIB-TEK'in yaratılması kaçınılmaz

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EL-SEN 8 Ekonomi ve Enerji Bakanının Açıklamaları Üzerine Açıklama Yaptı
Cesurer: Özerk bir KIB-TEK'in yaratılması kaçınılmaz

Son günlerde gerek Maliye Bakanlığı gerekse Ekonomi ve Enerji Bakanlığının yapmış oldukları açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ekonomi ve Enerji  Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu, Enerji Üst kurulunun Bakanlar Kurulundan geçirildiğini açıklamıştır. Belli oldu ’ki yapmış olduğumuz temaslar ve uyarılar ciddiye alınmamıştır. Bilinmesinde fayda var çözüm özerk ve profesyonel bir yapının kurulmasıdır. KIB-TEK’in özerklik yasa tasarısı Mecliste beklemektedir, çözüm üretmek istiyorsanız ortak akılla yönetilecek şeffaf hesap verebilir bir yapı için özerk bir KIB-TEK yaratılması kaçınılmazdır. Sn. Bakan geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyetine yapmış olduğu ziyaret sonrasında ‘’TC den elim dolu geldim’’ demişti belli olan bizleri daha çok sürprizler bekliyor yıllardır protokollerle bu topluma dayatılan paketleri uygulama niyetinde olduğu aşikârdır, her kes kendi bildiğini okuyacaksa sonuçlarında hazırlıklı olacaktır.

 Diğer taraftan Maliye Bakanlığının Güngör de bulunan çöplükte entegre katı atık yönetim projesi adı altında  29 yıllığına 15 Mwh ( yıllık toplam 120.000.000 Kw) sözleşme süresi boyunca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  tarafından 13 $ Cent/KWh (on üç dolar sent) +KDV fiyattan alınması idare tarafından garanti altına alınmıştır ayrıca güneşten üretilecek elektrik hariç tutulmuştur.

  Buradan soruyoruz yukarda adı geçen İdare ‘ Para, Kambiyo ve İnkişaf Dairesi’nin bağlı bulunduğu Bakanlık ile konu Bakanlığın yetkili kılacağı diğer devlet organları ve birimlerini’ anlatır Kısacası Maliye Bakanlığı bu konuda tek yetkili olan KIB-TEK’ i devre dışı bırakmakla birlikte özel bir şirkete  yine KIB-TEK’in 452.400.000 $ ödeme yapmasının önünü açmaya çalışmaktadır. KIB-TEK’in alım garantili anlaşmalar nedeniyle uğratıldığı zararlar ortada dururken yeni alım garantili anlaşmalara seyirci kalmayacağız.

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      Bir an önce tüm tarafları KIB-TEK’ i sorun üreten bir yapıdan çıkarıp çözüm üreten bir yapıya kavuşturulması için mecliste yasa tasarısı olarak bulunan özerklik yasasını bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

      Bugünden sonra açıklama yapmak yerine meydanların bizi çağırdığı bilinci ile EL-SEN yönetim kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmaması halinde bir haftalık süre sonunda süresiz grev dahil eylem sürecine girilecektir. Yaşanacak olanların sorumlusu sorumluluğunu yerine getirmeyenler olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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