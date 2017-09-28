Cezaevi ve Vergi Dairesi liderliği garantiledi

A ve B gruplarında oynanacak olan son maçların ardından ilk dörde kalan takımlar finallere yükselmeyi başarmış olacak.
Gençlik Gücü halısahasında büyük bir ilgi gören turnuva maçlarında son maçlar nefes kesiyor. 28-29 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar sonrasında çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Son maçlarda alınan sonuçlar, program ve puan durumları şöyle:
6. MAÇLARIN SONUÇLARI
A GRUBU
Sivil Havacılık-Serbest Limasn: 9-4
Merkezi Cezaevi-BRT: 3-0 (H)
Elektirik Kurumu-Telefon Dairesi: 3-4
B GRUBU
Devlet Hastanesi-Başbakanlık: 3-8
Meclis-Gelir Vergi Dairesi: 6-13
Din İşleri-Ekonomi Bakanlığı: 3-0 (H)
28 Eylül Perşembe
19.00 Gümrük-Elektirik Kurumu
20.00 BRT-Sivil Havacılık
21.00 Telefon Dairesi-Merkezi Cezaevi
29 Eylül Cuma
19.00 Ekonomi- Meclis
20.00 Tarım Bakanlığı-Devlet Hastanesi
21.00 Başbakanlık-Din İşleri
A GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1.MerkeziCezaevi 5 5 - - 42 7 15
2.Telefon Dairesi 5 3 2 - 31 19 11
3.Sivil Havacılık 5 3 1 - 21 23 10
4.Gümrük Dairesi 5 2 1 2 22 21 7
5.Elektrik Kurumu 5 2 - 3 22 28 6
6.BRT 5 1 - 4 18 26 3
7.Serbest Liman 6 - - 6 16 53 0
B GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1.G. Vergi Dairesi 6 5 1 - 53 26 16
2.Başbakanlık 5 3 2 - 37 19 11
3.Tarım Bakanlığı 5 3 1 1 38 24 10
4.Devlet Hastan. 5 3 - 2 31 17 9
5.KKTC Meclisi 5 1 - 4 29 42 3
6.Din İşleri D. 5 1 - 4 20 50 3
7.Ekonomi B. 5 - - 5 5 37 0
Foto: daire
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