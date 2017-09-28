 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 101.218
  • Altın 147,541
  • Dolar 3,5676
  • Euro 4,1930
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

Cezaevi ve Vergi Dairesi liderliği garantiledi

» »
Cezaevi ve Vergi Dairesi liderliği garantiledi
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri halı saha futbol turnuvasında 6. Hafta maçlarının oynanması ile gruplar tamamlanmış olacak.

A ve B gruplarında oynanacak olan son maçların ardından ilk dörde kalan takımlar finallere yükselmeyi başarmış olacak. 

Gençlik Gücü halısahasında büyük bir ilgi gören turnuva maçlarında son maçlar nefes kesiyor. 28-29 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar sonrasında çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Son maçlarda alınan sonuçlar, program ve puan durumları şöyle:

 

6. MAÇLARIN SONUÇLARI

A GRUBU

Sivil Havacılık-Serbest Limasn: 9-4

Merkezi Cezaevi-BRT: 3-0 (H)

Elektirik Kurumu-Telefon Dairesi: 3-4

 

B GRUBU

Devlet Hastanesi-Başbakanlık: 3-8

Meclis-Gelir Vergi Dairesi: 6-13

Din İşleri-Ekonomi Bakanlığı: 3-0 (H)

 

28 Eylül Perşembe

19.00 Gümrük-Elektirik Kurumu

20.00 BRT-Sivil Havacılık

21.00 Telefon Dairesi-Merkezi Cezaevi

 

29 Eylül Cuma

19.00 Ekonomi- Meclis

20.00 Tarım Bakanlığı-Devlet Hastanesi

21.00 Başbakanlık-Din İşleri

 

 

A GRUBU

TAKIMLAR                 O         G         B          M        A         Y          P

1.MerkeziCezaevi           5             5             -              -              42           7             15

2.Telefon Dairesi             5             3             2             -              31           19           11

3.Sivil Havacılık  5             3             1             -              21           23           10

4.Gümrük Dairesi            5             2             1             2             22           21           7

5.Elektrik Kurumu           5             2             -              3             22           28           6

6.BRT                                    5             1             -              4             18           26           3

7.Serbest Liman               6             -              -              6             16           53           0

 

 

B GRUBU

TAKIMLAR                 O         G         B          M        A         Y          P

1.G. Vergi Dairesi            6             5             1             -              53           26           16

2.Başbakanlık                    5             3             2             -              37           19           11

3.Tarım Bakanlığı             5             3             1             1             38           24           10

4.Devlet Hastan.              5             3             -              2             31           17           9

5.KKTC Meclisi  5             1             -              4             29           42           3

6.Din İşleri D.                     5             1             -              4             20           50           3

7.Ekonomi B.                     5             -              -              5             5             37           0

Foto: daire

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KKTC futbolunda günün sonuçları23 Eylül 2017 Cumartesi 18:49
  • Galatasaray'ı Kıbrıslı Türk yıldız Sivri sırtladı!17 Eylül 2017 Pazar 16:06
  • Neymar karmaşasına Santos da katıldı15 Eylül 2017 Cuma 08:57
  • Akova transferlerle kadroyu güçlendirdi15 Eylül 2017 Cuma 08:54
  • Daireler puan hesabında14 Eylül 2017 Perşembe 11:52
  • Fenerbahçe'den dev hamle: Arda Turan!04 Eylül 2017 Pazartesi 15:52
  • Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi?04 Eylül 2017 Pazartesi 10:13
  • Şampiyon Mersinlik01 Eylül 2017 Cuma 16:43
  • Kıbrıslı Türk golcü Sivri Galatasaray'ın A takımında maça çıkıyor!31 Ağustos 2017 Perşembe 13:48
  • Dürüst, Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda incelemelerde bulundu28 Ağustos 2017 Pazartesi 17:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti