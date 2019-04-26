CHP, İçişleri Bakanı Soylu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve ba

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve bazı emniyet yetkilileri hakkında ise "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Engin Özkoç, şöyle konuştu:

Quote Message: İhmali bulunan kişiler hakkında hem CHP adına hem de CHP grubu olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişilerden birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir." İhmali bulunan kişiler hakkında hem CHP adına hem de CHP grubu olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişilerden birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir."

Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılmadan önce koruma polislerince emniyete bilgi verildiğini savunan Özkoç, buna rağmen il emniyet müdürü ve diğer yetkililerin gerekli tedbirleri almadığını öne sürdü.