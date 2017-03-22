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CHP’li Başkan’dan referandum anketi

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CHP’li Başkan’dan referandum anketi
Referandum oylamasına 25 gün kala CHP kesiminden anket sonuçları ardı ardına geliyor. CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, uluslararası saygın bir kamuoyu anket şirketinin yaptığı araştırmayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, son yapılan referandum anketini açıkladı. Anketin Türkiye genelinde yapıldığı bildirildi.Katılımın yüzde 85’in üzerine çıktığında, her bir puanlık artış ‘Hayır’larda yüzde 1 artış sağladığını açıklayan Kerimoğlu, referandum oylamasına yüzde 88 katılım beklenildiğini ifade etti.

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Katılım yüzde 85’in üzerine çıktığında, her bir puanlık artış ‘Hayır’larda yüzde 1 artış sağlıyor.

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Referandum oylamasına yüzde 88 katılım bekleniyor.

 

10-15 Mart arasında 5 bin kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre; ‘Yüzde 54,8 Hayır’

 

Sandıkta ‘evet’ vereceğini açıklayanlar arasında yüzde 7 oranında gizli ‘Hayır’cılar olduğu belirtildi.

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