CHP'li muhalifler: Kurultay toplanmazsa tüzük kurultayı hakkımızı kullanacağız

CHP’de parti içi muhalifler, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayı toplamama durumunda tüzük kurultayı haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, CHP'de, partinin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi destekleyerek olağanüstü kurultay için çalışma yürüten muhaliflerin dün Ankara'da yaptıkları toplantıdan bir dizi karar çıktığı öğrenildi. Buna göre muhalifler, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiyi kurultaya götürmek için bayrama kadar bir çağrı yapmasını isteyecek. Bu çağrının karşılıksız kalması halinde bayramdan sonra tüzük kurultayı için imza toplanacak.

İnce, dün Ankara’da gerçekleşen görüşme öncesi tüzük kurultayını toplayıp toplamayacağıyla ilgili bir soruya "Hayır, ben arkadaşların o işlerine karışmam. Arkadaşlara, partiyi kamuoyunda tartıştırmayın, yıkmayın, yakmayın, kiracı boşaltmıyorsa da kamuoyu önünde evin pencerelerini kırmayın tavsiyem olacak” diyerek yanıt vermişti.

Parti yönetimi, tüzük kurultayını da olağanüstü kurultay gibi anlamlı bulmadıklarını açıklamıştı.