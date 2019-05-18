Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

48 sanıklı Çiftlik Bank davasında, sistemin yazılımcısı olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Düzgün Genç'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda mağdur da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, 6 gün süren duruşmada toplam 266 mağdurun beyanını aldı. Katılanlar sisteme yatırdıkları paraların bir kısmını alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında sistemin finans müdürü Koray Hasgül, sistemin kurucusu Düzgün Genç, sistemin beyin takımında olduğu değerlendirilen Fehmi Suat Emur'un da bulunduğu 9 tutuklu sanığın, ayda bir gün karakolda imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Yurdakul ile Savaş Yıkılmaz'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Dostdoğru hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar veren heyet, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.