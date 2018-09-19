  • BIST 95.792
  • Altın 242,816
  • Dolar 6,2744
  • Euro 7,3283
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Çilek paniğinin altından ‘şaka’ çıktı

»
Avustralya’nın Sydney kentinde bir erkek çocuk, 'şaka yapmak' için çileklere iğne koyduğunu itiraf etti.
Çilek paniğinin altından ‘şaka’ çıktı

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Stuart Smith, düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce Sydney'de çileklere "şaka olsun" diye iğne koyduğunu itiraf eden bir çocuğun tespit edildiğini belirtti.

 

‘NİYETİ NE OLURSA OLSUN BU DAVRANIŞ ÇOK CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİRDİ'

Smith, "Niyeti ne olursa olsun bu davranış çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Erkek çocuğun, çileklere iğne koymak da dahil bir dizi şakaya başvurduğunu belirledik. Bu kişinin davranışları, gençlik uyarma sistemi çerçevesinde değerlendirilecek" diye konuştu.

Eyalet yasaları uyarınca gıdaları bilerek zararlı hale getirenlerin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğine işaret eden Smith, bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında bilgi vereceklere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 464 bin lira) para ödülü vereceklerini bildirdi.

İğneli çilek krizi, geçen hafta Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulunmuştu. Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda'da çilekler marketlerden toplatılmıştı.

 

‘100 KİŞİ, İÇİNDE İĞNE BULUNAN ÇİLEĞE RASTLADI'

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar 100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.

Queensland eyaletindeki ilk vakada çileklere iğnelerin çalıştığı iş yerinden sorunlu ayrılan bir işçinin koyduğu ileri sürülmüştü. Güvenlik birimleri, söz konusu ilk vakanın dışındaki iğnelerin kötü niyetli başka kişiler tarafından yerleştirildiği üzerinde duruyor.

 

Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi çıkarabilecekleri uyarısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eski eşten Hande Ataizi'ye izin çıktı19 Eylül 2018 Çarşamba 09:09
  • Amazon Türkiye resmen açıldı19 Eylül 2018 Çarşamba 08:52
  • Milyarderler neden medya sahibi olmak ister?19 Eylül 2018 Çarşamba 08:36
  • Kafeinsiz kahve nasıl elde ediliyor?18 Eylül 2018 Salı 15:31
  • İngiltere'de bir ev kedisi kaldığı eve 30 paket kokain getirdi18 Eylül 2018 Salı 14:49
  • Kanada'da yapay trans yağlar yasaklandı18 Eylül 2018 Salı 14:33
  • Bir ülkede daha esrar içmek artık serbest18 Eylül 2018 Salı 14:01
  • Yaşlanmamanın sırrı 'genç insan kanı enjeksiyonu' olabilir mi?18 Eylül 2018 Salı 12:21
  • Avustralya'da iğneli meyve alarmı: Bu sefer elmalardan iğne çıkıyor18 Eylül 2018 Salı 11:50
  • 2 milyon lira mirası bitirdi, hırsızlıktan tutuklandı18 Eylül 2018 Salı 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti