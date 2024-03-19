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Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

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Çin'in ulusal petrol şirketi ülkenin kuzey ucunda, Kore Yarımadası'nın batısında kalan Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfedildiğini duyurdu.
Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Açıklama Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) geldi. 

Ülkenin Kuzey Doğu'sunda Sarı Deniz'in uzantısı olan Bohay Denizi'nde yapılan çalışmalardan sonuç alındığı, Körfez içindeki Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulunduğu bildirildi. 

Bohay Denizi'nde derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır petrol tespit edildi. 

CNOOC'tan 8 Mart'ta yapılan açıklamada, bir başka arama noktası olan Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti.

Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor. 

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