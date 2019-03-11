Çin, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından, Boeing 737 Max 8 seferlerini askıya aldı

Talimata göre havayolu şirketleri, Türkiye saatiyle 12:00'ye dek, Boeing 737 Max 8 modeliyle yapılan ticari uçuşları durdurmak zorunda.

Etiyopya Havayollarına ait aynı model uçak kaltıktan beş dakika kadar sonra düşmüş ve uçaktaki 157 kişinin tamamı ölmüştü.

Bu, son beş ayda Boeing 737 Max 8 modelinin karıştığı ikinci uçak kazası oldu.

Uzmanlar, Etiyopya Havayolları uçağının neden düştüğünü belirlemek için çok erken olduğunu söylerken, Etiyopya'daki kaza geçen Ekim ayında Lion Air uçağının düşmesinin ardından yaşandı.

Lion Air uçağı da, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybetmiş ve uçaktaki 189 kişi ölmüştü.

Çin Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada "Her iki kazanın da yeni teslim edilen Boeing 737 Max 8 modeli uçakla yaşanması ve kalkış aşamasında düşmeleri bir derece benzerlik arz ediyor." denildi.

Yasaktan etkilenecek firmalar arasında Air China, China Eastern Havayolları ve China Southern Havayolları bulunuyor.

2017'de hizmete girdi

Çin'de kullanılmak üzere 90'dan fazla Boeing 737 Max 8 modeli uçak satın alınmıştı. 2017'den itibaren sefer yapan bu uçak, görece yeni bir model.

Boeing, Etiyopya'daki kazadan sonra "çok üzgün olduklarını" açıklamış ve soruşturma için bir teknik yardım ekibi gönderdiklerini belirtmişti.

Geçen Ekim ayındaki Lion Air kazasının ardından yapılan soruşturmada, pilotların Boeing 737 Maş modelindeki yeni bir özellik olan, motorun durmasını önleyen otomatik sistemle sorun yaşadıklarını söylemişlerdi.

Pilotların çabalarına karşın, sistemin uçağın burnunu aşağı çektiği kaydedilmişti.

Ekim ayındaki kazanın ardından, Boeing havayollarına acil bir uyarıda bulunmuş ve sistemdeki soruna dikkat çekmişti.

Reuters'a göre, şirketin bu sorunu gidermek için uçağın bilgisayar yazılımına bir yama yapması bekleniyor.

Associated Press'e konuşan havacılık güvenliği uzmanı ve eski pilot Andrew Blackie, "yeni sistemin pilotlara iyi bir şekilde izah edilmemiş olabileceğini" söyledi.

Blackie "Havacılık tarihine bakarsanız, yeni bir uçak kullanıma girdiğinde, kaza oranlarında bir artış olması çok nadir görülen bir durum değil." dedi.

'THY 40 adet sipariş etti'

Ancak Etiyopya Havayolları uçağıyla ilgili soruşturma daha çok erken aşamada ve uçakta böyle bir sorun yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor. Havacılık uzmanları, başka bir teknik sorun ya da insan hatası ihtimalinin bu aşamada gözardı edilemeyeceğini vurguluyor.

Boeing'in internet sitesinde verilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları da 40 737 Max 8 uçağı siparişi verdi ve 25 uçaklık ek sipariş verebileceğini belirtti.

Türk basınındaki haberlerde, bu modeldeki ilk uçağın da geçen Ağustos'ta Türk Havayollarına teslim edildiği söyleniyor.

Türk Hava Yolları henüz bir açıklama yapmadı.

İrlanda, Nepal, Suudi Arabistan, Cibuti, Belçika, Endonezya, Somali, Norveç, Sırbistan, Togo, Mozambik, Ruanda, Uganda ve Yemen vatandaşı birer kişinin de uçaktta olduğu kaydedildi.

Etiyopya Havayolları bir yolcunun da BM Pasaportu taşıdığını bildirdi. Bazı yolcuların Nairobi'deki bir BM toplantısına gittikleri düşünülüyor.

Bir BM kaynağı, en az 10 kişinin BM bağlantılı olduğunu ve bunlar arasında serbest çalışan çevirmenlerin de bulunduğunu kaydetti.

Dünya Gıda Programı Genel Müdürü David Beasley de kurumun yedi çalışanının kazada öldüğünü belirtti.

Uçak hakkında ne biliniyor?

737 Max-8 uçağı, 2017'den bu yana kullanılan görece yeni bir model.

Boeing, kazadan büyük üzüntü duyduklarını ve teknik yardım için bir ekip yollamayı teklif ettiklerini duyurdu.

Geçen Ekim ayındaki Lion Air kazasının ardından yapılan soruşturmada, pilotların Boeing 737 Maş modelindeki yeni bir özellik olan, motorun durmasını önleyen otomatik sistemle sorun yaşadıklarını söylemişlerdi.

Pilotların çabalarına karşın, sistemin uçağın burnunu aşağı çektiği kaydedilmişti.

Henüz Etiyopya Havayolları uçağında böyle bir sorun yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Etiyopya Havayolları'nın güvenlik sicili nasıl?

Etiyopya Havayolları, Afrika'da birçok noktaya uçmasıyla gözde bir şirket haline geldi. Çünkü Afrika'daki birçok şirket, genelde kıta dışındaki yerlere uçuyor.

Şirketin iyi bir güvenlik sicili bulunmasına karşın, 2010'da bir uçağı Beyrut'tan kalktıktan kısa bir süre sonra Akdeniz'e düşmüş ve 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Havayolları'nın en çok ölümlü kazası, 1996'da yine Addis Ababa'dan Nairobi'ye giden bir uçağın kaçırılmaya çalışılması sırasında yaşanmıştı.

Uçağın yakıtı bitince, motorlardan biri durmuş ve pilotlar suya acil iniş yapmaya çalışmıştı. Ancak Hint Okyanusu'ndaki bir mercan adasına çarpmaları sonucu, uçaktaki 175 kişiden 123'ü hayatını kaybetmişti.