Çin, Temsilciler Meclisi'nin TikTok kararı sonrası ABD Kongresi'ni 'haydut gibi davranmakla' suçladı

Çin, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin, TikTok'un ABD'de yasaklanmasının önünü açan tasarıyı onaylamasına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, Amerikan Kongresi'ni "haydut mantığıyla" hareket etmekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin kararının uluslararası ticaret kurallarıyla ve adil rekabet ilkesiyle çeliştiğini çeliştiğini söyledi.

Amerikalı Kongre üyeleri, kullanıcı verilerini Çin Komünist Partisi'yle paylaşması gerektiği gerekçesiyle, TikTok'un ABD için güvenlik tehdidi oluşturduğunu görüşünde.

TikTok ise verileri Çin Komünist Partisi'yle paylaştığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen yasa tasarısı, TikTok’un sahibi Çinli ByteDance şirketini, 30 Eylül’e kadar bu uygulamayı satmaya zorluyor. Aksi takdirde uygulama ABD'de kullanılamayacak.

Tasarının yasalaşması için Senato ve Başkan Joe Biden tarafından onaylanması gerekiyor.

Biden, Kongre’den geçmesi durumunda yasayı onaylayacağını açıkladı.

TikTok Başkanı Shou Zi Chev ise daha önce platformu korumak için her şeyi yapacağını söylemiş, "Tasarı yasalaşırsa küçük işletmeler milyarlarca dolar kaybedebilir, yüz binlerce kişi işsiz kalabilir" demişti

ABD'de sosyal medya şirketleri eleştiriliyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi, sosyal medya şirketleri eleştirilerin odağında.

TikTok, 2020’de ABD’de yasaklanmanın eşiğine gelmişti. O dönem ABD’li siyasetçiler, ByteDance’ın TikTok kullanıcılarına ait verileri Çin hükümetine verebileceğine yönelik endişelerini dile getirmiş, ByteDance yetkilileri ise Çin hükümeti istese bile böyle bir şey yapmayacaklarını söylemişti.

Dönemin başkanı Donald Trump’ın 2020’de imzaladığı ve ByteDance’ı TikTok’u satmaya zorlayan Başkanlık Kararnamesi ise yasal engellerle karşılaşmıştı.

TikTok, ABD’deki en popüler uygulamalardan. Özellikle de gençler arasında.

Wall Street Journal gazetesi ise ABD'deki TikTok verilerinin gayriresmi olarak Çin'deki ByteDance ile paylaşıldığını yazdı.

TikTok ise yetkililere güvence vererek, ABD'deki 150 milyon kullanıcısının bilgisinin şirketin Çin ayağıyla paylaşılmayacağını söylüyor.

Yasa tasarısını hazırlayanlardan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Gallagher, "ABD, Çin Komünist Partisi ile bağı olan bir şirketin ülkedeki hakim haber platformu olması riskini alamaz" dedi.

Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi Grubu Başkanı Hakeem Jeffries de tasarıyı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, bunun "TikTok bilgilerinin istismar edilme ihtimalini azalttığını" belirtti.

Tasarıyla ilgili olarak Senato'da yapılacak oylamanın sonucu ise belirsiz.

Zira Donald Trump'ın TikTok'a karşı tavrını değiştirmesi, sonucu etkileyebilir.

2020’de ABD Başkanı’yken TikTok’u yasaklamaya çalışan Trump, bu hafta NBC televizyonuna verdiği demeçte, “TikTok’u yasaklamak yalnızca halk düşmanı Facebook’a yarar” demişti.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Trump, TikTok uygulamasının güvenliği hakkında “İyi özellikleri de var, kötü yanları da var” dedi ve ekledi:

“TikTok’u seven pek çok kişi var. Ancak onsuz yapamayan çok sayıda çocuk da var.”

TikTok’u "ulusal güvenlik" sorunu olarak görenlere hak verdiğini söyleyen Trump, Facebook’un da ABD hükümeti için de tehdit oluşturduğunu savundu:

“Facebook’un ülkemize çok zararlı olduğunu düşünüyorum, özellikle de seçimler söz konusu olduğunda.”

Trump’ın yorumlarının ardından Facebook’un sahibi Meta’nın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.