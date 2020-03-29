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Çin yönetimi ülkedeki koronavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi

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Çin yönetimi ülkedeki koronavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi
Çin yönetimi ülkedeki koronavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, ülke içindeki yeni tip koronavirüs salgınının durdurulduğunu belirtti.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mi Feng, sağlık ekiplerinin Çin’in içindeki koronavirüs salgınını durdurmada başarılı olduklarını ifade etti.

Çinli yetkili, “28 Mart itibarıyla teyit edilen enfeksiyon vakalarının sayısı 3 binin altında” ifadelerini kullandı.

İthal vakalarda artış vurgusu

Bunun yanı sıra ithal vaka sayısı artmaya devam ettiğinden Çin'de virüsle yeni bir mücadele başlama olasılığının bulunduğunu kaydeden Mi, dün Çin’e 42 ülkeden gelen 693 ithal vaka hakkında bilgi alındığını vurguladı.

South China Morning Post gazetesinin açıkladığı son verilere göre salgının başından bu yana Çin, 81 bin 439 virüs bulaşma vakası ile dünyada üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada 92 bin 472 vaka ile İtalya, birinci sırada ise 122 bin 666 vaka ile ABD bulunuyor. 

Çin’de salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 182 kişi75 bin 576 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

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