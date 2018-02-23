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Cinayet zanlılarına 7 gün daha tutukluluk

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Cinayet zanlılarına 7 gün daha tutukluluk
Mağusa’da ciddi şekilde darp edilerek öldürülen Nijeryalı öğrenci Kennedy Taomwabwa Dede cinayetinin zanlıları geniş güvenlik önlemleri aldında bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Gazimağusa'da darp edilerek öldürülen Nijeryalı Dede cinayetinin zanlıları bugün mahkemeye çıkarılarak haklarında 7’şer gün daha tutukluluk emri temin edildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde emare olarak aldığı Ozan Körkurt’un cep telefonunda olay öncesi, olay anı ve olay sonrasına ait 142 telefon görüşmesi tespit edip, görüşmeler polis tarafından incelemeye alındı.

Polis ayrıca temin edilen diğer cep telefonlarında silinen kayıtları da yeniden geri getirerek inceleyecek.

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