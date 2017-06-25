Çin'de heyelan: Göçük altından 15 kişinin cesedi çıkarıldı

Şinhua ajansı, arama kurtarma ekiplerinin göçük altından 15 kişinin cesedini çıkardığını duyurdu.
Kayıp 118 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalara 3 bini aşkın arama ve kurtarma görevlisi katılıyor.
Maoşien vilayetinde dün yerel saatle 06.00'da meydana gelen heyelanda dağdan yaklaşık 3 milyon metreküp kaya ve toprak kayarak Şinmo köyündeki 62 haneyi toprak altına gömmüştü.
Köyün yamacında bulunduğu dağdan düşen kayalar ve toprak kütlesi, bölgedeki bir nehrin 2 kilometrelik kesimini tıkamış ve karayolunun 1,6 kilometrelik bölümünü yok etmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.