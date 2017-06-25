Çin'de heyelan: Göçük altından 15 kişinin cesedi çıkarıldı

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde dün meydana gelen toprak kaymasının ardından 15 kişinin cesedi bulundu.

Şinhua ajansı, arama kurtarma ekiplerinin göçük altından 15 kişinin cesedini çıkardığını duyurdu.

Kayıp 118 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara 3 bini aşkın arama ve kurtarma görevlisi katılıyor.

Maoşien vilayetinde dün yerel saatle 06.00'da meydana gelen heyelanda dağdan yaklaşık 3 milyon metreküp kaya ve toprak kayarak Şinmo köyündeki 62 haneyi toprak altına gömmüştü.

Köyün yamacında bulunduğu dağdan düşen kayalar ve toprak kütlesi, bölgedeki bir nehrin 2 kilometrelik kesimini tıkamış ve karayolunun 1,6 kilometrelik bölümünü yok etmişti.