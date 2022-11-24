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Çin’de Sıfır Covid uygulamasına rağmen günlük vaka sayısı rekor kırdı

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Dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinin ilk görüldüğü ülke Çin’de ‘Sıfır Covid’ politikasına rağmen salgın kontrolde çıktı, vaka sayısı patlama yaptı.
Çin’de Sıfır Covid uygulamasına rağmen günlük vaka sayısı rekor kırdı

Çin'de, Covid-19 pandemisinin patlak verdiği üç yıl öncesinden bu yana günlük vaka sayısı dün rekor kırdı.

Resmi verilere göre, ülkede dün 31 bin 444 kişide corona vürüsü tesit edildi. Bunlardan 27 bin 517'sinin asemptomatik olduğu belirtildi. Bir kişinin Covid'den hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 5 bin 232'ye yükseldi.

Çin'de daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 ile 13 Nisan’da görülmüştü.

Türkiye dahil birçok ülkede son dönemde Covid yasakları gevşetilirken ya da tamamen kaldırılırken Çin, pandeminin başından bu yana çok katı Covid önlemleri uyguluyor. ‘Sıfır Covid' politikası kapsamında karantina, düzenli test ve takip uygulamalarını sürdüren Çin'de katı uygulamalar zaman zaman tepkilere yol açıyor.

3 YIL SONRA VAKA SAYISI İLK KEZ 30 BİNİ AŞTI

Dünyayı sarsan corona virüsü ilk kez 3 yıl önce Çin’in Vuhan kentinde görülmüş, ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı düne kadar hiç 30 bini aşmamıştı.

Çin hükümeti son dönemde görülen vaka artışı sonrası yeni önlemleri hayata geçirmeye başladı. Bazı kentlerde zorunlu haller dışında evlerden çıkışlar yasaklandı, milyonlarca kişiyi etkileyecek bu karar yıllardır çok katı uygulamalar nedeniyle kapalı alanlara hapsolan Çinliler arasında tedirginlik yarattı.

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