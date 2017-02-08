 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.548
  • Altın 148,931
  • Dolar 3,7454
  • Euro 3,9878
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

Çin'de yapay zekalı robot insanları yendi

» »
Çin'de yapay zekalı robot insanları yendi
Çin'de yapay zekalı robot, ülkedeki popüler bilgi yarışmasında insan rakiplerini yenerek birinci oldu.

Çinli internet arama motoru Sogou tarafından geliştirilen "Wangzai" adlı yapay zekalı robot, "Who's Still Standing?" adlı Amerikan bilgi yarışma programının Çin versiyonu "Yizhan Daodi"ye katıldı. 

Geniş bilgi depolama kabiliyeti ve insanların mimiklerini taklit etme becerisi ile dikkatleri çeken Wangzai, aralarında Harvard Üniversitesi mezunu bir yarışmacının bulunduğu rakiplerini yenerek büyük ödülü kazandı.

Yarışmada yöneltilen soruları hızlı şekilde algılayarak anında cevaplayan Wangzai izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Robotu geliştiren teknoloji firması, Wangzai'ın bağımsız analiz, hızlı algılama ve tepki verme özellikleri sayesinde sorulara milisaniyeler içinde yanıt verebildiğini belirtti.

Ülkedeki en büyük arama motoru firması Baidu tarafından geliştirilen "Xiaodu" adlı yapay zekalı robot da geçen ay insan yüzü tanıma ve seslerini ayırt etme gibi kabiliyetlerin test edildiği bir deneyde insan rakiplerini yenmişti.

Çin'deki teknoloji firmaları, yapay zeka alanında dünyanın önde gelenleri arasında yer almak için son yıllarda yoğun çalışmalar yapıyor.

Dünya İnternet Konferansının raporuna göre, ülkedeki yapay zeka geliştirme projelerine geçen yıl 2,6 milyar dolar yatırım yapılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tüm dünya bunu konuşuyor...05 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Çin'de en çok ölüm akciğer kanserinden05 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Çin'deki bayram kutlamaları kanlı bitti...05 Şubat 2017 Pazar 10:02
  • Ban Kı-Moon, Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacak01 Şubat 2017 Çarşamba 14:39
  • Myanmar'da 92 bini aşkın Arakanlı Müslüman yerinden edildi31 Ocak 2017 Salı 10:36
  • Turks ve Caıcos Adaları'nda 178 göçmen yakalandı31 Ocak 2017 Salı 09:41
  • Endonezya'daki Çinliler "Horoz Yılı"na tapınaklarda ibadet ederek girdi28 Ocak 2017 Cumartesi 16:25
  • Çin'den Kuzey Kore'ye ihracat yasağı26 Ocak 2017 Perşembe 12:08
  • Çin Dışişleri Bakanlığı açıkladı…26 Ocak 2017 Perşembe 09:50
  • Çin'de tuvalet molaları için özel park yerleri24 Ocak 2017 Salı 20:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti