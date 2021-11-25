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Çin’den ünlülere sosyal medya kısıtlaması

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Çin popüler isimlerin sosyal medya paylaşımlarına yönelik yeni düzenlemelerini hayata geçirdi.
Çin’den ünlülere sosyal medya kısıtlaması

Çin popüler isimlerin sosyal medya paylaşımlarına yönelik yeni düzenlemelerini hayata geçirdi. Açıklamaya göre Yıldız isimler, Çin'in 'sosyalist' değerlerine uygun davranacak ve sosyal medyada aşırı lüks ve zenginlik içeren paylaşım yapamayacak.

Ülkedeki eğlence sektörü reformu için kolları sıvayan Çin yeni bir adım attı. Yıldız isimlerin sosyal medya paylaşımlarına yönelik kısıtlamalar hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeleri Çin Siber Alan İdaresi duyurdu. Çin’in ünlü isimleri artık sosyal medyada etik olmayan içerikleri paylaşamayacak. Aşırı lüks ve zenginlik içeren paylaşımlar da yasaklanan içerikler arasında.

Etik dışı paylaşım yasak

Bu kapsamda, ünlülerin doğruluğu kanıtlanmamış veya kulaktan dolma bilgileri, sosyal medya hesaplarından paylaşmaları yasaklandı.

Yeni düzenlemeye göre hem ünlülerin hem de hayran sayfalarının, Çin'in sosyalist değerlerine uygun hareket etmeleri gerekiyor. Bu düzenleme, Çin hükümetinin geçtiğimiz aylarda başlattığı eğlence dünyasına yönelik reform hareketinin bir parçası.

Çin Komünist Partisi'ni desteklemeyenlere boykot çağrısı

Geçtiğimiz Haziran ayında hayran sayfalarının internette neden olduğu kaosun bitirileceği duyurulmuş ardından kıyafet ve davranışları farklı erkek sunucuların ekrana çıkarılmaması istenmişti.

Çin Komünist Partisi'ni desteklemeyen isimlerin de, televizyon yayıncıları tarafından boykot edilmesi talep edilmişti.

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