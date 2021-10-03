  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Çin'in eski adalet bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

» »
Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI) eski adalet bakanı Fu Zhenghua hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı.
Çin'in eski adalet bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Çin'in yolsuzlukla mücadelede yetkili kurumu Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nun (CCDI) eski adalet bakanı Fu Zhenghua hakkında yolsuzluk soruşturması başlattığı bildirildi. Kurumdan yapılan açıklamada Çin'de geçmişte önde gelen politikacılar arasında yer alan Fu hakkında "ciddi disiplin ve hukuk ihlâlleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Geçmişte kamu güvenliği kurumunun da başkanlığını yürüten Fu'nun Çin'de 'güvenlik çarı' olarak bilinen eski güvenlik birimleri yöneticisi Zhou Yongkang'a karşı açılmış yolsuzluk soruşturmasına nüfuz etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Zhou, 2015'te hakkında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla açılan davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Lijun de perşembe günü yolsuzluk nedeniyle Komünist Parti'den ihraç edilmişti. Sun gizli belgeleri kötüye kullanmak, pandemi ile mücadele döneminde görevlerini yerine getirmemek ve fuhuşla suçlanıyor.

1 milyondan fazla kamu çalışanına soruşturma

Yolsuzlukla mücadele görevdeki devlet başkanı Şi Cinping'in politikasının temel taşlarından birini oluşturuyor. 2013 yılından bu yana bir milyondan fazla kamu çalışanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılırken Çin'deki muhaliflere göre Şi yolsuzlukla mücadele kisvesi altında muhaliflere baskı uyguluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşkı için unvanından vazgeçen Japonya prensesinin düğün tarih belli oldu01 Ekim 2021 Cuma 15:03
  • Evergrande Çin ekonomisini tehdit ediyor01 Ekim 2021 Cuma 14:02
  • Japonya'da salgına karşı uygulanan OHAL sona erdi01 Ekim 2021 Cuma 10:11
  • Kuzey Kore gözdağı vermeye devam ediyor01 Ekim 2021 Cuma 10:03
  • Japonya, Mindulle Tayfunu'nun etkisi altına girdi01 Ekim 2021 Cuma 09:31
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yle 'kırmızı hat' için yeşil ışık yaktı30 Eylül 2021 Perşembe 22:30
  • Rusya Başbakanı: Ülkedeki COVID-19 durumu gergin30 Eylül 2021 Perşembe 20:02
  • Erdoğan Soçi'de Putin'e taviz mi verdi?30 Eylül 2021 Perşembe 17:46
  • Rusya: Avrupa ve Çin, ilave kömür talebinde bulunmadı30 Eylül 2021 Perşembe 15:32
  • Çin köşeye sıkıştı: Corona virüsü ilk nerede ortaya çıktı?30 Eylül 2021 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti