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Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı 'yıl sonundan önce piyasaya sürülebilir'

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Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı 'yıl sonundan önce piyasaya sürülebilir'
Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı 'yıl sonundan önce piyasaya sürülebilir'

Çin'de resmi Devlet Varlık ve Gözetim İdare Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısının bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmeye hazır hale geleceğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstütüsü tarafından geliştirilen aşılar klinik testlerde şimdiye kadar 2000'den fazla kişiye yapıldı.

Her iki kurumun da üzerinde çalıştığı aşı için klinik deneylerde ikinci aşamaya geçildi.

Bu iki kurum da devletin sahip olduğu ilaç grubu Sinopharm'a bağlı. İdaresi de Devlet Varlık ve Gözetim İdare Komisyonu (SASAC) tarafından yapılıyor.

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