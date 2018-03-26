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Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Pazar günü Dünya'ya düşebilir

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Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1 Pazar günü Dünya'ya düşebilir, Türkiye de riskli bölgeler arasında...
Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Pazar günü Dünya'ya düşebilir

Çin'in 2011'de fırlattığı ve kontrolden çıkmış biçimde Dünya'nın yörüngesinde dönen uzay istasyonu Tiangong-1, 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşebilir.

9,4 ton ağırlığındaki istasyonda 2013'ten bu yana herhangi bir astronot görev yapmıyordu. 2016'da Çin hükümeti Birleşmiş Milletler'e uzay istasyonunun kontrolden çıktığını bildirmişti.

"Cennet Sarayı-1" anlamına gelen Tiangong-1'in büyük kısmının atmosfere girdikten sonra yanarak yok olması bekleniyor. Ancak yine de uzay istasyonundan büyük parçaların yeryüzüne düşebileceği uyarısı yapılıyor.

Riskli bölgeler

Uzay araştırmaları yürüten sivil toplum kuruluşu Aerospace Corp, Tiangong-1'e ait parçaların düşebileceği bölgeleri hesapladı.

Kuruluşa göre Kuzey ve Güney Yarımküre'de riskli iki hat bulunuyor. Kuzey Yarımküre'deki riskli hat, Türkiye üzerinden de geçiyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay enkazı dairesi başkanı Holger Krag, "Bu kadar büyük enkazlar atmosfere girdiğinde genellikle yüzde 20 ila 40'ı yeryüzüne düşüyor. Ancak bu enkaz parçalarının birilerini yaralaması son derece düşük bir olasılık" diyor.

Krag'a göre, bir kişinin Tiangong-1'in enkazının yeryüzüne düşmesi nedeniyle yaralanma ihtimali, aynı yıl içerisinde iki kez bir kişinin üzerine yıldırım düşmesi ihtimali kadar.

ESA, enkazın büyük olasılıkla okyanusa düşeceğini söylüyor.

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