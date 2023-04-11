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Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip: Tongyi Qianwen

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Çinli teknoloji devi Alibaba, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu "Tongyi Qianwen'i piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.
Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip: Tongyi Qianwen

Şirketin bulut bilgi işlem birimi, sohbet robotunun "yakın gelecekte" Alibaba'nın sistemlerine entegre edileceğini belirtti ancak bir zaman çizelgesi bildirmedi.

Şirket, Tongyi Qianwen'in toplantılardaki konuşmaları yazılı notlara çevirme, e-posta yazma ve iş teklifleri hazırlama gibi bir dizi görevi icra edeceğini duyurdu.

Son aylarda dünyanın dört bir yanındaki teknoloji şirketleri, kendi yapay zeka sohbet robotlarını tanıttı.

Alibaba da bu yılın başlarında, ChatGPT'ye bir rakip çıkaracaklarını duyurmuştu.

Henüz İngilizce versiyonunun ismi bildirilmeyen "Tongyi Qianwen", kabaca "bin soru sorarak cevap aramak" olarak tercüme ediliyor.

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