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Çinli Şirket, İnsan Deneyi İzni Olmayan Koronavirüs Aşısını Çalışanlarında Uyguladı

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Çinli Şirket, İnsan Deneyi İzni Olmayan Koronavirüs Aşısını Çalışanlarında Uyguladı
Çinli Şirket, İnsan Deneyi İzni Olmayan Koronavirüs Aşısını Çalışanlarında Uyguladı

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme yarışı sürerken, Çinli bir şirketin, aralarında üst yöneticilerin de bulunduğu bazı çalışanlarına, insan üzerinde test için onayı bulunmayan deney aşamasındaki aşıdan uyguladığı ortaya çıktı.

SinoPharm firmasının bir alt kuruluşunun resmi WeChat hesabında, 30 "özel gönüllünün", şirketin insan deneyi için izin almadan önce "kolları sıvadığı" ve "zafer kılıcını işlemek için yardım eli uzattığı" ifadesi kullanıldı.

"Fedakarlık ruhuna" vurgu yapılan hesapta ayrıca, bilim ve iş insanları ile bir Komünist Parti yetkilisinden oluşan takım elbiseli 7 kişinin görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşımda, mart sonunda yapılan "ön deneyin, aşıların mümkün olan en kısa zamanda piyasaya sürülmesini sağlama amacı taşıdığı" belirtildi.

SİNOPHARM, İKİ KOVİD-19 AŞI ADAYI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapmayan SinoPharm, insanlar üzerinde test edilmesi anlamına gelen 1. aşama deneyler için hükümet iznini nisanda alan iki Kovid-19 aşı adayı üzerinde çalışıyor.

SinoPharm'ın çalışanlarına aşıyı izin almadan yaptırması, "uluslararası etik kuralların ihlali" anlamına geliyor.

Georgetown Üniversitesinde kamu sağlığı hukuku uzmanı Lawrence Gostin, "Kovid-19 aşısını elde etmek, yeni bir Kutsal Kase. İlk olma yolundaki siyasi rekabet, ABD ile Rusya arasındaki ay yarışından daha az önemli değil." değerlendirmesini yaptı.

Dünyada insan deneylerinin çeşitli aşamalarında olan 20'den fazla aşı adayının 8'i Çin'den.

SinoPharm ve bir diğer Çin şirketi de aşı deneylerinde son aşamaya geçtiklerini duyurmuştu.

Çin hükümeti, haziran sonunda işe yaradığını kanıtlamak için gereken son testi atlayarak, ordunun CanSino Biologics şirketinin deneysel aşısını kullanması için özel onay vermişti.

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