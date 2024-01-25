  • BIST 8180.37
  • Altın 1964.981
  • Dolar 30.2755
  • Euro 33.0613
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

CIOFF Kuzey Kibris, Üye Festivallere Belgelerini Takdim Etti

»
CIOFF Kuzey Kıbrıs da KKTC’de üyesi olan festivallere Recognise(CIOFF tarafından tanınan) belgelerini takdim etti.
CIOFF Kuzey Kibris, Üye Festivallere Belgelerini Takdim Etti

 İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 2004 yılından bu yana üyesi olduğu Uluslararası Dünya Halk Dansları ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Birliği CIOFF’ta aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. CIOFF Kuzey Kıbrıs da KKTC’de üyesi olan festivallere Recognise(CIOFF tarafından tanınan) belgelerini takdim etti.

 

İSKELE BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU RECOGNISE BELGESİNİ ALMAYA HAK KAZANDI

Genel merkezi İskele Belediyesi olan CIOFF Kuzey Kıbrıs, dün (24 Ocak) İskele AKM’de belge takdim töreni düzenledi. Törene İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

Uluslararası FOGEM Summer Joy Çocuk Halk Dansları Festivali, Uluslararası Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Golden Grape Halk Dansları Festivali, Uluslararası Tatlısu Belediyesi Halk Dansları Festivali ile MEB Uluslararası 23 Nisan Çocuk Halk Dansları Festivali yetkilileri katıldı.

iskele-belediyesi-cioff-belge3.jpg

Düzenlenen törende İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni aynı zamanda CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı olan Özlem Kadirağa, 2004 yılında CIOFF’a katılan,2013 yılından itibaren de CIOFF Festivali olarak kabul edilen  İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’na belgesini eğitmen aynı zamanda İskele Belediyesi İdari Sorumlu Gülgün Dargın’a takdim etti.

 

BASIN BİRİMİ PERSONELİ EBRU KIRMIZI’YA TAKDİR ÖDÜLÜ TAKTİM EDİDİ

Öte yandan belge takdim töreninde İskele Belediyesi Basın Birimi personeli Ebru Kırmızı da onurlandırıldı. CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa, törene katılarak halk dansları ekibi adına belgesini alan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ile birlikte Ebru Kırmızı’ya geçtiğimiz yıl  Yunanistan’ın Corfu Adası’nda düzenlenen CIOFF Akdeniz Ülkeleri Halk Dansları Festivali’nin logo çalışmalarına katkı koyması nedeniyle takdir ödülü takdim etti.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın Küre 2024: Oppenheimer ve Succession ödülleri topladı08 Ocak 2024 Pazartesi 09:42
  • Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti05 Ocak 2024 Cuma 09:49
  • LBO’dan Yeni Yıla Merhaba Konseri17 Aralık 2023 Pazar 19:52
  • Kütahya’da Afrodit ve Diyonisos’a ait yeni heykel başları bulundu14 Aralık 2023 Perşembe 21:11
  • 2024 Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı: Greta Gerwig14 Aralık 2023 Perşembe 20:23
  • Egzersiz vücudumuza neyse sanat da ruhumuza o28 Kasım 2023 Salı 20:10
  • Hasan Çakmak Muğla’da kitaplarını imzaladı20 Kasım 2023 Pazartesi 14:04
  • Sol Anahtarı'ndan Girne’de Dayanışma Konseri18 Kasım 2023 Cumartesi 16:37
  • 4. Uluslararası Tatlısu Belediyesi Sanat Buluşması 18 Kasım İtibariyle başlıyor17 Kasım 2023 Cuma 18:24
  • DAÜ-SEN'in Katkıları ile DAÜ Kitap Buluşmaları gerçekleşiyor17 Kasım 2023 Cuma 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti