CIOFF Kuzey Kibris, Üye Festivallere Belgelerini Takdim Etti

CIOFF Kuzey Kıbrıs da KKTC’de üyesi olan festivallere Recognise(CIOFF tarafından tanınan) belgelerini takdim etti.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 2004 yılından bu yana üyesi olduğu Uluslararası Dünya Halk Dansları ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Birliği CIOFF’ta aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. CIOFF Kuzey Kıbrıs da KKTC’de üyesi olan festivallere Recognise(CIOFF tarafından tanınan) belgelerini takdim etti.

İSKELE BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU RECOGNISE BELGESİNİ ALMAYA HAK KAZANDI

Genel merkezi İskele Belediyesi olan CIOFF Kuzey Kıbrıs, dün (24 Ocak) İskele AKM’de belge takdim töreni düzenledi. Törene İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

Uluslararası FOGEM Summer Joy Çocuk Halk Dansları Festivali, Uluslararası Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Golden Grape Halk Dansları Festivali, Uluslararası Tatlısu Belediyesi Halk Dansları Festivali ile MEB Uluslararası 23 Nisan Çocuk Halk Dansları Festivali yetkilileri katıldı.

Düzenlenen törende İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni aynı zamanda CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı olan Özlem Kadirağa, 2004 yılında CIOFF’a katılan,2013 yılından itibaren de CIOFF Festivali olarak kabul edilen İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’na belgesini eğitmen aynı zamanda İskele Belediyesi İdari Sorumlu Gülgün Dargın’a takdim etti.

BASIN BİRİMİ PERSONELİ EBRU KIRMIZI’YA TAKDİR ÖDÜLÜ TAKTİM EDİDİ

Öte yandan belge takdim töreninde İskele Belediyesi Basın Birimi personeli Ebru Kırmızı da onurlandırıldı. CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa, törene katılarak halk dansları ekibi adına belgesini alan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ile birlikte Ebru Kırmızı’ya geçtiğimiz yıl Yunanistan’ın Corfu Adası’nda düzenlenen CIOFF Akdeniz Ülkeleri Halk Dansları Festivali’nin logo çalışmalarına katkı koyması nedeniyle takdir ödülü takdim etti.