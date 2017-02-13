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Cıty Mall Sevgililer Günü özel dekorasyonu ile ilgi odağı oldu

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Cıty Mall Sevgililer Günü özel dekorasyonu ile ilgi odağı oldu
City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sunduğu yenilikçi alışveriş ve eğlence anlaşyışının yanı sıra, Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı iç dekorasyonu ve süslemeleri ile de Kıbrıs haklının ve turistlerin ilgi odağı oldu.

City Mall, havada asılı duran 300’den fazla kalp balonları, büyük boytuttaki maket “LOVE” yazısı ve Sevgililer Günü Hatıra Panosu ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Açıldığı günden itibaren her gün binlerce kişiyi ağırlayan City Mall, alışveriş, eğlence, yemek ve oyun tutkunlarının yanı sıra, Sevgililer Günü özel konsepti ile romantik aşıkların da uğrak yeri haline geldi.

Özel dekarosyonu ile City Mall, bir hafta içerisinde yüzlerce ziyaretçisinin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarında yer aldı.

Sevgililer Günü Özel İndirimleri Şubat Ayı Boyunca Devam Edecek

Şubat ayı itibarıyla Sevgililer Günü özel konsept süslemeleri ile renklenen City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi,  mağaza ve restoranlarındaki Sevgililer Günü’ne özel %80’e varan indirimler ve 1 alana 1 bedava gibi çeşitli kampanyalar ile de ziyaretçilerine bir çok avantaj sunuyor

Her Gün Etkinlik

Kuzey Kıbrıs’ı tam donanımlı bir AVM konsepti ile tanıştıran City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi,  haftanın hemen hemen her günü farklı bir etkinlik sunarak, ziyaretçilerini alışveriş ve eğlence ile buluşturuyor.

Elektrokur LTD. tarafından Mağusa’da hayata geçirilen ve açıldığın günden itibaren her gün binlerce  ziyaretci ağırlayan City Mall, modern mimari tasarımı ile bir çok dünya markası mağazanın yanında  yapı marketten yiyeceğe, süpermarketten oyun alanlarına  kadar her yaşa ve her zevke hitap ediyor.

 

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