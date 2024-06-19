Civisilli ailesinin acı günü

İskele'de sevilen bir esnaf olan Hasan Cİvisilli bugün hayatını kaybetti.
Larnaka Gençler Birliği ve Civisil S.K. eski futbolcularından, İskele’nin sevilen sayılan esnafı, Larnaka Gençler Birliği U20 Futbol Takımı antrenörü Doğuş Civisilli’nin babası, Hasan Civisilli vefat etti.
Detay Kıbrıs ailesi olarak Merhum Hasan Civislli’ye Allah’tan rahmet; Civisilli ailesine ve Larnaka Gençler Birliği camiasına başsağlığı dileriz.
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