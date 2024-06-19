  • BIST 10471.32
  • Altın 2434.514
  • Dolar 32.5073
  • Euro 34.9701
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAİsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Civisilli ailesinin acı günü

» »
Civisilli ailesinin acı günü
Civisilli ailesinin acı günü

İskele'de sevilen bir esnaf olan Hasan Cİvisilli bugün hayatını kaybetti.

Larnaka Gençler Birliği ve Civisil S.K. eski futbolcularından, İskele’nin sevilen sayılan esnafı, Larnaka Gençler Birliği U20 Futbol Takımı antrenörü Doğuş Civisilli’nin babası, Hasan Civisilli vefat etti.

Detay  Kıbrıs ailesi olarak Merhum Hasan Civislli’ye Allah’tan rahmet; Civisilli ailesine ve Larnaka Gençler Birliği camiasına başsağlığı dileriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “52. İskele Festivali’nde 42 yıl sonra gelen ayrılık”13 Haziran 2024 Perşembe 11:44
  • Seyir halindeki araç alev aldı...13 Haziran 2024 Perşembe 10:28
  • İskele'de kumarhanelere baskın, 10 tutuklu!09 Haziran 2024 Pazar 10:56
  • Mehmetçik'te unutulan fön makinesi yangına neden oldu08 Haziran 2024 Cumartesi 14:53
  • İskele'de Trafik kontrolü sırasında polisleri darp etti, tutuklandı08 Haziran 2024 Cumartesi 11:25
  • Traktörden düşen 59 yaşındaki Ali Öztürk yaralandı08 Haziran 2024 Cumartesi 08:16
  • İskele’de bir ofiste yangın çıktı07 Haziran 2024 Cuma 13:36
  • Kemal Boyacı ve ekibi Gençler Birliği yönetimine müracaatlarını yaptı....06 Haziran 2024 Perşembe 21:22
  • “Hiçbir sağlam temele oturtulmadı”04 Haziran 2024 Salı 14:29
  • Ağıllar - Altınova köyleri arasındaki arazide yangın çıktı!03 Haziran 2024 Pazartesi 17:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti