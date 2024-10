İskele Topcuköy'de Bal Festivali düzenlendi

Bal üretiminin önemine işaret etmek ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Topçuköy Bal Festivali, protokol tarafından buhurdanlık yakılması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de katılarak, açılışta birer konuşma yaptılar.

TATAR: DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALMASI İÇİN HER TÜRLÜ PROJE DESTEKLENMELİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festival açılışında yaptığı konuşmada, arıcılığın bir gelenek, bir kültür olarak devam ettiğini belirterek, üreticiye devletin her türlü desteği verdiğini söyledi.

Ülke üretiminin artması ve dışa bağımlılığın azalması için her türlü projenin desteklenmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, arıcılık ve bal üretiminin sadece ekonomiye değil, aynı zamanda çevrenin bitki örtüsünün zenginleşmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, arıcılık sektörüne katkı koyanlara teşekkür ederek, “Bağımsız ve ekonomik özgürlüğün üretimden geçtiğini” söyledi.

ATAOĞLU: HÜKÜMETİN ARICILIĞA DESTEĞİ SÜRECEK

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu açılışta yaptığı konuşmada, gençlerin kendi bölgelerinde kalıp üretime dahil olmasının “son derece önemli” olduğunu ifade ederek, bunun için hükümet olarak gereken desteği verdiklerini belirtti.

Üreticilerin daha da ileriye gitmesi için gereken tüm projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Ataoğlu, festivale katılmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU: GENÇLERİN ÜRETİMDE YER ALMASI DEĞERLİ

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendi köyü olan Topçuköy’de böylesi bir festival düzenlenmesinin önemine değinerek, gençlerin üretimde yer almalarının ve ürettiklerini tanıtmasının değerli olduğunu kaydetti.

İskele Belediyesi’nin arıcılıkla ilgili başlattığı eğitimlerin önemli olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, “Hükümet olarak arıcılığa büyük destek verdiklerini ve arıcılıkla ilgili Avrupa Birliği standartlarını yakaladıklarını” söyledi.



KELLE: HÜKÜMET ÜRETİMİ DESTEKLİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, arıcılık sektöründe yaşanan sorunları çözmek için büyük çaba sarf ettiklerini, hükümetin ülkedeki üretimi desteklediğini aktardı.

“Arıcılığa büyük önem ve destek verdiklerini” ifade eden Çavuş, kendi kendine yeten, dışa bağlı olmayan, üreten bir ülke olmak için projeler yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

DİNÇYÜREK: ARI SADECE BAL ÜRETİMİNDE DEĞİL, SEBZE VE MEYVELERİN VERİMLİLİĞİNDE DE ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, üretimin ve bal üretiminin önemine işaret ederken, arının sadece bal üretiminde değil, birçok sebze ve meyvenin verimliliğinde de önemli olduğunu söyledi.

ÜLKENİN BAL İHTİYACININ YÜZDE 25'İ TOPÇUKÖY'DE ÜRETİLİYOR

Topçuköylü arıcılar adına konuşma yapan Derviş Osum, arı ve ürünlerinin tanıtılması ve tüketilmesinin önemine işaret ederek, ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’inin Topçuköy’de üretildiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da, üretimin önemine değinerek, arıcılığın çok meşakkatli bir uğraş olduğunu kaydetti. Arıcılığa yeni başlamak isteyenlere gereken desteği verdiklerini aktaran Kozok, festivalin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

SADIKOĞLU: KIRSAL KALKINMAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise, 133 yıllık arıcılık geçmişi ile Topçuköy’de ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığını belirterek, belediye olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Sadıkoğlu, belediye bünyesinde kurulan kırsal kalkınma biriminin arıcılara verdikleri destekler hakkında bilgi aktardı.

Bal ve ürünlerinin yer aldığı stantların yanı sıra çocuklar için de oyun alanı kurulduğu festival kapsamında İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve Mesarya Gençlik Müzik Grubu'nun konseri yer aldı.

Gün boyunca çeşitli müzik performansları ve dans gösterileriyle devam edecek olan festival, saat 18.30'da tamamlanacak.

Topçuköy Bal Festivali, hem arıcılık kültürünü yaşatmayı hem de yerel halkı balın faydaları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.