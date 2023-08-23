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Çocuklar masal etkinliğinde buluştu

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Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda “Düşünce Perisi’nden Masallar” etkinliği Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda çocukları bir araya getirdi.
Çocuklar masal etkinliğinde buluştu

2 yıl önce trafik kazasında aramızdan ayrılan Karel Taşkentli anısına annesi Gözde D. Taşkentli tarafından çocuklara masallar okundu ve keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

Etkinlik öncesinde açıklamada bulunan Masal ve Oyun Terapisti Gözde D. Taşkentli, anlamlı bir etkinlikle yola çıktıklarını ifade ederek, çocukların güzel yüreğini onlarla birleştiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve tüm emek koyanlara teşekkür etti.

İnsanın ancak unutulduğunda yok olduğunu hatırlatan Taşkentli, bu etkinliğin de dünyadaki tüm çocuklar için bir temsil olduğunun altını çizdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında Karel’i sevgi ve yaşanmışlıklarla anma vurgusu yaparken, çocukların yüreklerine göre dünyanın kirli olduğunu, onların yürekleri gibi temiz bir dünya dilediğini belirtti.

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