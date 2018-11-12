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Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift terör örgütüne üyelikten suçlu bulundu

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Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alınan ‘Ulusal Eylem’ adlı örgüte üye olmaktan suçlu bulundu.
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift terör örgütüne üyelikten suçlu bulundu

Çocuklarına Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in adını veren İngiliz çift, aşırı sağcı terör örgütü Ulusal Eylem'e üye olmaktan suçlu bulundu.

Birmingham'da görülen davanın bugünkü duruşmasında, Adam Thomas ve Claudia Patatas adlı çiftin, İngiltere'de terör listesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Eylem örgütüne üye olduğuna hükmedildi.

​Çifte ait olan aile albümünde, Thomas'ın Ku Klux Klan cübbesi giydiği sırada oğlunun beşiğini sallarken ve çiftin bebekleriyle birlikte gamalı haçlı bir bayrağın önünde poz verdikleri fotoğrafların da deliller arasına girdiği belirtildi.

Öte yandan Thomas ve Patatas çiftinin, İşçi Partisi milletvekillerinden Jo Cox'un aşırı sağcı teröristler tarafından öldürülmesi sonrasında terör örgütleri listesine dahil edilen ‘Ulusal Eylem'in terör örgütü kapmasına alınmasından önce düzenlediği toplantılara katıldıkları aktarıldı.

'ULUSAL EYLEM' 2016'DAN BERİ TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDE

İngiltere'de 2013'te kurulan Neonazi eğilimli Ulusal Eylem (National Action), Aralık 2016'da ülkedeki terör listesine alınmıştı.

​Ulusal Eylem'in ayrıca, 2016'da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime 'Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük' sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, Ulusal Eylem örgütünün sloganları arasında yer aldığı biliniyor.

Son olarak, Eylül ayında örgüte yönelik yapılan operasyonda da 5 kişi gözaltına alınmıştı.

İngiltere'de terör listesinde yer alan bir örgüte üye olanlar, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor

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