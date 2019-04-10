Çocuklar,özel gereksinimli bireyler ve üniversitelileri kucaklayan festival

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu “6.Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) tüm hızıyla devam ederken “Çocukları Kucaklayan Sinema”, “Kısa Film Kuşağı” ve “Engelsiz Sinema” bölümlerinde de gösterimler başladı.

Animasyon “Mirai” Haspolat ve Hamitköy’den ilkokul çocuklarıyla buluştu

Bu yıl belediye sınırları içerisinde bulunan gelir seviyesi düşük ilkokulların öğrencilerinin büyülü dev sinema perdesinde film izlemesini amaçlayan “Çocukları Kucaklayan Sinema” bölümü 8 Nisan Pazartesi günü Haspolat İlkolulu öğrencilerinin Avenue Cinemax’ta izledikleri “Mirai” adlı çizgi filmle başladı. 9 Nisan Salı günü Hamitköy Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ile devam eden gösterimler çerçevesinde Surlariçi bölgesindeki Atatürk, Çağlayan ve Arabahmet İlkolulları’ndan öğrenciler de sinemada Mirai filmini izleyecekler.

“Engelsiz Sinema” özel gereksinimli bireylere festival coşkusunu yaşatıyor

YDÜ-Telsim işbirliğinde ülkemizde önemli bir ihtiyaca cevap vermesi amacıyla açılan YDÜ Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi festival kapsamındaki “Engelsiz Sinema” etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. 8 Nisan Pazartesi günü Çağlayan Çocuk Evi, Algım ve Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi’ndeki engelsiz bireylere yönelik Koyun Shaun animasyonunun gösterimi ile başlayan bu kuşakta Mesaj, 8 Saniye, Yukarı, Alice Harikalar Diyarında, İnanılmaz Örümcek Adam , Oceans filmleri 12 Nisan’a kadar özel gereksinimli bireylerle buluşacak.

Kısa filmlerin üniversite turu AKÜN ve YDÜ ile başladı

Ülkemizden,Türkiye’den ve dünyadan kısa filmlerden oluşan bir seçkiyi yönetmenlerinin de katılımıyla başkent Lefkoşa’daki üniversite öğrencileriyle buluşturmayı hedefleyen “Kısa Filmler Kuşağı” 8 Nisan Pazartesi günkü Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ve 9 Nisan Salı günkü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) gösterimleri ile başladı.

AKÜN ve YDÜ’den öğretim görevlileri ve öğrencilerin keyifle takip ettiği “Kısa Filmler Kuşağı” çerçevesinde ülkemizden Vasvi Çiftçioğlu-Doğuş Özokutan çiftinin Olağan Denemeler filmi, Türkiye’den Gökhan Kaya’nın Ah Bir Ataş Ver,Elif Sözen’in Kutlama, Buğra Mert Akayalar’ın Turp Gibi ile Çin’den Wei Shujun’un On The Border, Polaonya’dan Dawid Bodzak’ın Tremors filmi ve İsrail’den İnes Moldavsky’nin The Men Behind The Wall adlı filmleri gösterildi. Yönetmenler Gökhan Kaya ve Elif Sözen’in katılımıyla geçekleşen gösterimlerde her iki üniversitede de yönetmenlerle söyleşiler yapıldı. Bu kuşaktaki seçkide ayrıca Umut Subaşı’nın “Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var” ile Onur Yağız’ın “Toprak” filmleri yer alıyor. AKÜN ve YDÜ ile başlayan kuşakta UKÜ, ARUCAD Art Space ve KAÜ’de de yönetmenlerin katılımıyla gösterimler yapılacak.

Yaşar Kemal’in sesi,şiirleri ve kavgası Arabahmet’te yankılandı

“Hayatı Kucaklayan Belgesel” bölümünde de 5 Nisan Cuma gecesi Agnes Varda ve JR.’nin yönettiği “Mekanlar ve Yüzler” ile 7 Nisan Pazar gecesi Aydın Orak’ın “Yaşar Kemal Efsanesi” adlı belgeseller Arabahmet Kültür Evi’nde seyirciyle buluştu. “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin gösterimi sonrasında yönetmen Aydın Orak seyircilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Pervin Avcı’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Orak filmin çekim süreci, Yaşar Kemal’in bilinmeyen yönleri, usta sanatçı ile olan tanışıklığı ve kendi sanatsal üretimlerini anlattı.

“Müzikli Bir Hikaye” ve “Umutlu Bir Hikaye” 12 Nisan Cuma saat 19:00’da Arabahmet Kültür Evi’nde gösterilecek