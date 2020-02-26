Çocukluk Çağı Kanserleri konulu eğitimler sona erdi

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi”nin, “1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlediği ve Temel Onkolog Mine Çağların konuşmacı olarak katıldığı eğitimler bugün yapılan son etkinlikle son buldu.

Aralık ayında Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda, Hasan Cafer İlkokulu’nda, 23 Nisan İlkokulu’nda kanser hastalığı konusunda 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerlerin ardından 21 Şubat 2020 de sabah saat 09:40’da Şehit Hasan Cafer ilkokulu’nda ve 25 Şubat ve 26 Şubat 2020 de, 23 Nisan İlkokulu’nda devam eden eğitimler, bugün sona erdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre;ana başlıkları ”Kanser Hastalığı Nedir” ”Kanser Hastalığına Neler Sebep Olur’ ”Hastalıktan Nasıl Korunulur” gibi konulara yer verilen seminerlerde, Temel Onkolog Mine Çağlar çocukların sorularını yanıtlayarak onları konu ile ilgili bilgilendirdi..