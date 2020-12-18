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‘CORONUS’ Filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü

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‘CORONUS’ Filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ Filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) ilk prodüksiyonu olan, Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi’nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, ‘CORONUS’ adlı kısa animasyon film, Kanada’da düzenlenen Korku Filmleri Ödülleri Film Festivali’nde, En İyi Sanatsal Başarı kategorisinin kazananı oldu.    

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‘CORONUS’ Filmi, bir virüs salgını ve karantina sırasında, virüsün kendisi tarafından kovalanan bir adamın, bu durumda hayatta kalma hikâyesini anlatıyor. Film boyunca, izleyeciler baş karakterin yaşadığının aklın bir numarası olup olmadığını  sorguluyor.       

 

Covid-19 salgınının neden olduğu karantina sırasında çekilen kısa animasyon filmi ‘CORONUS’, korku ve mevcut durumun çirkin gerçekliğini kabullenmek durumuyla ilgileniyor. Hepimizi aynı seviyelerde etkileyen Covid-19 salgınıyla ilişkili “Corona – Us” kelimelerinden türetilerek adını alan “CORONUS” Filmi, kabullenmek zorunda kaldığımız bu gerçekle nasıl başa çıktığımızı gösteriyor.

 

ARUCAD Prodüksiyonu olan ‘CORONUS’ Filmininin senaryosunu ve yönetmenliğini ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi, müzik tasarımını ise Gianmarco Bozoğlu üstleniyor.

Brezilya’nın 12. Lobo Uluslararası Film Festivali’nde 3.000 kısa film arasından yarışmaya seçilen ‘CORONUS’, 4. Chaniartoon - Uluslarası Çizgi Roman ve Animasyon Festivali ile Amerika’daki ‘Horror Movie Awards’da Resmi Seçki olarak yer almıştı. Film, uluslararası festivalleri gezmeye devam ediyor.

 

Arvin Medghalchi Kimdir?           

arvin-medghalchi.jpegİranlı yönetmen ve illüstratördür. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanlarından mezundur ve bağımsız animasyon film yönetmenliği alanında 15 yılın üzerinde bir deneyime sahiptir. Birçok uluslararası film festivalinde gösterilen ve ödül alan stop-motion türü animasyonlarıyla bilinir. İlgi alanı görsel hikâye anlatımında en iyi sonuçları elde edebilmek için farklı teknikler kullanmaktır. 2017 yılından itibaren ARUCAD İletişim Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapmaktadır.

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