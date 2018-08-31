Cosmopolitan'a kapak olan obez model tartışma yarattı

Kimileri kapağın kadınlara güç ve ilham verdiğini savundu, kimileriyse 'obeziteyi normalleştirdiği' gerekçesiyle kapağa tepki gösterdi.

Ünlü kadın dergisi Cosmopolitan, Ekim 2018 İngiltere baskısının kapağına 33 yaşındaki ABD'li tanımış 'büyük beden model' Tess Holliday'i taşıdı.

Kapakta yeşil bir mayoyla boy gösteren ve öpücük yollarken poz veren 136 kilogram ağırlığındaki Holliday'in yanındaki başlıkta "Bir süper model kükredi: Tess Holliday ondan nefret edenlerin k.çını öpmesini istiyor" ifadeleri yer aldı.

'BU KAPAK TIPKI SIFIR BEDEN MODELLERİ ÖVMEK GİBİ TEHLİKELİ VE YANLIŞ'

Derginin Holliday'i kapağa taşıması birçok kişi tarafından kendi vücuduyla barışık olmak ve çeşitlilik giibi alanlarda olumlu bir katkı olarak kabul edilirken kimileri de kararı 'obeziteyi normalleştirdiği' gerekçesiyle eleştirdi.

İngiliz gazeteci ve televizyon suncusu Piers Morgan Instagram hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere giderek kötüleşen obezite kriziyle mücadele ederken bu Cosmoolitan'ın yeni kapağı. Bunu 'kendi vücuduyla barışık olma yönünde büyük bir adım' olarak kabul etmemizi istiyor gibi görünüyorlar. Ne saçma. Bu kapak tıpkı sıfır beden modelleri övmek gibi tehlikeli ve yanlış" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK BİR KIZKEN BU KAPAĞI GÖRSEYDİM HAYATIMI DEĞİŞTİREBİLİRDİ'

Birçok sosyal medya kullancısı da Holliday'e destek vererek bunun 'gerçekdışı güzellik standartları' ile mücadelede önemli bir adım olduğunu savundu.

Sarah Fraser adlı kullanıcı Twitter hesabından yazdığı mesajda "Tüm beden tipleri ve ölçülerindeki kadınların dergi kapaklarında yer alması çok harika. Cosmopolitan'a teşekkürler. Eskiden zayıf bir kadın olmanın başarı, aşk ve mutluluğun sırrı olduğunu sanırdım. Ama öyle değil. Kim olduğunuzla barışık olursanız her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

Tess Holliday 2011 yılında profesyonel modelliğe adım atmış ve People, Vogue İtalya, Marie Claire ve diğer yüksek profilli yayınlarda yer almıştı.

2015'te Milk Model Management'ın büyük beden birimi Curves ile anlaşan Holliday ana akım bir model ajansında çalışan en kilolu model olmuştu.