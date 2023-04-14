  • BIST 5.172,58
  • Altın 1265.84
  • Dolar 19.3648
  • Euro 21.4315
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

Courtyard Platinum şimdi Lansman fiyatları ile satışta

» »
Deneyimi Yaşa: Courtyard Platinum Lansman Fiyatları ile Satışta!
Courtyard Platinum şimdi Lansman fiyatları ile satışta

Döveç Group Ödüllü Konseptini Platinum Seviyeye Taşıyor

Deneyimi Yaşa: Courtyard Platinum Lansman Fiyatları ile Satışta!

Döveç Group, ödüllü Courtyard konseptinin başarısını sürdürmek adına, yeni ve büyüleyici projesi Courtyard Platinum'u lansman fiyatları ile satışa sundu.

2019 yılında en iyi proje ödülü kazanan Courtyard, Long Beach bölgesinde tatil konutlarının tarzını değiştirerek benzersiz bir yaşam deneyimi sunarken, sakinlerinin ve yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü.

4-(2)-001.jpg2-(5).jpg

Yeni Courtyard Platinum projesi, İskele, Boğaz bölgesinin güzel kumsallarına yakın, yükseltilmiş bir arazi üzerinde konumlanmış olup, her biri daha ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi sunan üç iç avlu’da 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunmaktadır.

 

Bu proje, Long Beach bölgesindeki Courtyard Holiday Resort’un başarısından ilham alarak,  yoğun talebe cevap vermek için Courtyard konseptini daha da geliştirerek, iç içe geçmiş 3 büyük avlu olarak tasarlandı.

 

Yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri olan Courtyard Platinum, kapalı havuz, spor salonu, spa ve diğer merkezi tesisler ile birlikte sıra sıra dükkanlara, lüks lounge alanlarına, havuz bar ve restoranlara ev sahipliği yapıyor olacak.

 

Minimalist doğanın sakinleştirici yeşil manzarasıyla çevrelenmiş ve huzur dolu bir atmosfer sunan Courtyard Platinum’da her kesime hitap eden farklı senaryolar ile tasarlanmış üç avlunun keyfini doyasıya çıkarabileceksiniz,

 

Benzersiz bir yaşam deneyimi sunan bu muhteşem projede yerinizi hemen ayırtın ve Courtyard Platinum'un öncü tasarımını deneyimleyin!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buz Devri’nde uyuyakaldı, 30 bin yıl sonra bulundu11 Nisan 2023 Salı 12:20
  • Günlük burç yorumları (11 Nisan 2023)11 Nisan 2023 Salı 08:30
  • BM: Kızıldeniz'deki petrol tankerinin kurtarılması için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var10 Nisan 2023 Pazartesi 13:14
  • Günlük burç yorumları (10 Nisan 2023)10 Nisan 2023 Pazartesi 07:41
  • 20. Orkide Yürüyüşü yapıldı09 Nisan 2023 Pazar 19:48
  • Papa Francis, Paskalya ayininde seslendi: Arka arkaya mesajlar verdi09 Nisan 2023 Pazar 19:45
  • Gebelik ya da doğum sırasında görülen anne ölüm oranı yeniden yükselmeye başladı09 Nisan 2023 Pazar 11:47
  • Araştırma: Biyolojik yaşı belirlemenin en doğru yolu göz retinasını taramak09 Nisan 2023 Pazar 11:20
  • Günlük burç yorumları (9 Nisan 2023)09 Nisan 2023 Pazar 08:55
  • En sadık 4 burç08 Nisan 2023 Cumartesi 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti