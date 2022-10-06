“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Dünya Bankası’nın 2022 Yoksulluk ve Paylaşılan Refah raporuna göre, 2030 yılına kadar dünyadaki aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefi olası görünmüyor.

Dünya Bankası, dün (5 Ekim) yayınladığı 2022 Yoksulluk ve Paylaşılan Refah raporuyla dünyadaki yoksulluğa ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bankanın raporu, takvimler 2030’u gösterdiğinde yaklaşık 600 milyon insanın günde 2,15 dolardan daha az kazanıyor olacağını tahmin ediyor.

Rapora göre, ülkelerin 2030 yılına kadar dünyadaki aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefini gerçekleştirmesi olası görünmüyor.

2020 yılının başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisine atıfta bulunan Dünya Bankası, salgının 1990’dan bu yana küresel yoksulluğu azaltma çabalarına en büyük darbeyi vurduğunu kaydetti.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaşa da değinilen raporda, savaşın “işleri daha da kötüleştirebileceği” kaydedildi.

COVID-19 pandemisi ve aşırı yoksulluk

COVID-19 salgınının 2020’de yaklaşık 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa ittiğinin tahmin edildiği raporda, bunun küresel yoksulluğun izlenmesine başlandığı 1990’dan bu yana en büyük yıllık artış olduğu aktarıldı.

Rapor, aşırı yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısının 2020’de yüzde 11 artışla 719 milyona yükseldiğinin tahmin edildiğini ortaya koydu.

2020’nin “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirildiği raporda, en yoksul insanların salgının en yüksek maliyetlerini üstlendiği ifade edildi.

Raporda, gelir kayıplarının en yoksul yüzde 40 için ortalama yüzde 4 seviyesinde olduğu, bunun en zengin yüzde 20’nin kayıplarının iki katını bulduğu kaydedildi.

Aşırı yoksulların yüzde 60’ı Sahra Altı Afrika’da

Dünya Bankası’nın raporunda, mevcut eğilimler göz önüne alındığında, 2030’a kadar çoğu Afrika’da olmak üzere yaklaşık 600 milyon kişinin hala günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacağı aktarıldı.

Güçlü maliye politikası önlemlerinin salgının yoksulluk üzerindeki etkisini azaltmada dikkate değer bir fark yarattığı vurgulanan raporda, mali bir müdahale olmaması halinde gelişmekte olan ekonomilerdeki ortalama yoksulluk oranının 2,4 puan daha fazla olabileceği bildirildi.

Raporda, aşırı yoksul insanların yüzde 60’nın Sahra Altı Afrika’da olduğu ve bölgenin yoksulluk oranının yüzde 35’i bulduğu da kaydedildi.

“Hedefe ulaşılamayacağı anlaşıldı”

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınının ve sonrasında Ukrayna’daki savaşın getirdiği ekonomik çalkantıların devam eden ilerlemeyi tersine çevirdiğini belirtti.

Malpass, “2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirmeye yönelik küresel hedefe ulaşılamayacağı anlaşıldı” dedi.

David Malpass, küresel sermayenin dağılımını iyileştirmek, para birimi istikrarını desteklemek, enflasyonu düşürmek ve medyan gelirdeki artışı yeniden başlatmak için makroekonomik politikalarda düzenlemelere ihtiyaç olduğunu aktardı.