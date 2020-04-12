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Covid-19 hastası İsrailli kadın, solunum cihazına bağlıyken sezaryenle doğum yaptı

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Covid-19 hastası İsrailli kadın, solunum cihazına bağlıyken sezaryenle doğum yaptı
Covid-19 hastası İsrailli kadın, solunum cihazına bağlıyken sezaryenle doğum yaptı

İsrail’de, Covid-19 hastası bir kadın, solunum cihazına (ventilatör) bağlıyken sezaryenle doğum yaptı.

Bnei Brak kentinde yaşayan 26 yaşındaki dört çocuk annesi kadın, mart sonunda mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gitti. Corona virüsü testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan kadın nefes darlığı çekmeye başlayınca solunum cihazına bağlandı. Bir-iki gün sonra doğum sancısı tuttu.

Sheba Tıp Merkezi’nin doktorları, normal doğum yerine sezaryen kararı aldı. Hastane, kadının, Covid-19 hastaları için özel tasarlanan bir ameliyathanede sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Açıklamada, “Anne solunum cihazına bağlıyken 2.7 kilogram ağırlığında bir oğlu oldu” dendi.

Bebeğe yapılan test negatif çıktı. Yoğun bakımda tedavisi süren annesinin, henüz onu kucağına alamadığı, doktorlarının bir hafta içinde iyileşip taburcu olmasını beklediği belirtildi.

Dün akşamki verilere göre İsrail’de 10 bini aşkın vaka var; 95 kişi hayatını kaybetti.

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