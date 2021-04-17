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Covid-19 Tedavisi Gören THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Karaman Hayatını Kaybetti

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İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman vefat etti.
Covid-19 Tedavisi Gören THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Karaman Hayatını Kaybetti

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman vefat etti.

Salı günü Acıbadem Hastanesi'nde tedavisine başlanan Karaman, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Karaman, burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

Karaman'ın cenazesinin saat 15.00'te düzenlenecek törenin ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Karaman 2014 yılından bu yana THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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