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CTP adayları Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’daydı

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CTP adayları Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’daydı
Erhürman: "Şimdi susuyorlar ama 7 Ocak’tan sonra mahkemede konuşacaklar!"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP Hükümeti’nin ortaya çıkmış yolsuzluklar karşısında 20 aydır üç maymunu oynadığını belirterek, “En iyi bildikleri şeyi yapıp susuyorlar ama yağma yok 7 Ocak’tan sonra mahkemede konuşacaklar” dedi. Erhürman ve beraberindeki milletvekili adayları Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’da halk toplantıları gerçekleştirdi. CTP’nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı hakkında bilgi verilen toplantılarda yurttaşlar bu düzenin nasıl değişeceği konusunda sorular sordu. “Ülkeye adalet, haysiyet, üretim ve hizmet gelecek” diyen Erhürman, Kıbrıslıların zeki ve çalışkan olduğunu, yeniden üretim ve kalkınma için atağa geçeceklerini söyledi. Toplumsal bir var oluş mücadelesi içinde olduklarını belirten Erhürman, “Halkımdan bu düzeni değiştirmek için programımıza ve kadromuza tam yetki istiyorum” dedi. 

ÖZGÜRGÜN, UBP’NİN YOLSUZLUK BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Bugüne kadar herhangi bir UBP’li hükümet döneminde bile bu kadar kısa sürede bu kadar çok kamuya ait arazinin aile yakınlarına dağıtılmadığını, bu kadar çok hukuka aykırı karar alınmadığını, bu kadar çok yolsuzluk yapılmadığını belirten Erhürman, UBP-DP Hükümeti’nin 20 aylık süresinde siyasi tarihimizde açılmadığı kadar dava açıldığını ve hepsinin de hükümetin aleyhine sonuçlandığını ifade etti. Erhürman ayrıca Özgürgün’ün basına yansıyan banka hesapları hakkında da sert konuştu: “Özgürgün ile aynı maaşı alırken benim mal durumumda kayda değer bir değişiklik olmamışken nasıl oluyor da bunun 700 bin doları bir gecede çekebilecek kadar banka hesapları kabarıyor? Çık açıkla halka diyoruz yine susuyor. Özgürgün, UBP’nin yolsuzluk buzdağının görünen yüzüdür. Bu memleketin başına musallat oldular. Sadece biri değil hepsi birden gidecekler. Geldikleri gelenek ortadadır. Yaptıkları yapacaklarının garantisidir. Hem yapacaklar, hem de üç maymunu oynayacaklar. Yağma yok! Şimdi konuşmazlarsa 7 Ocak’tan sonra mahkemede konuşacaklar. Bunlar artık bizim aklımızla, bu halkın haysiyetiyle dalga geçemeyecek.”

ÇALIŞIP BAŞARACAĞIZ, YENİ DÜZENİ İNŞA EDECEĞİZ

Ülkede kaynak sıkıntısı olmadığını, planlama sorunu olduğunu kaydeden Erhürman, kaynakların doğru kullanılacağını, CTP’nin kalkınma programını halkla el ele verip uygulayacaklarını ifade etti. Erhürman sözlerini şöyle tamamladı: 

“Girne’yi mahvettiler, Mağusa’yı mahvettiler. 8 Ocak’ta gelip, Alsancak’tan Yeşilırmak’a kadar bu bölgeyi karış karış planlayacağız. Aksi halde bu haramiler beş sene içinde geri kalan bölgeleri de yağmalayacaklar. Bunlar Çıkarma Plajı’nı bile peşkeşe kalkmış insanlardır. Yolsuzluk ve hukuksuzluk söz konusu olduğunda bunlar cıva gibidir. Alternatif turizmde, tarımda, eğitimde yapacak çok işimiz var. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’mızı halkımızın takdirine sunduk ve her gittiğimiz yerde olumlu tepkiler aldık. Bu yüzden bu seçim tikçik mikçik seçimi değil. Bu seçim haysiyet, adalet, üretim ve hizmet seçimidir. Bu ülkede artık üretelim, adil, onurlu bir sistem kuralım. Karar bunun kararıdır. Bu memleketin insanı zekidir, çalışkandır, yaratıcıdır, girişimcidir. Beni umutlandıran şey de budur. Çalışıp, başaracağız, yeni düzeni hep birlikte inşa edeceğiz”.

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