CTP Akıncı'yı 2. turda destekleme kararı aldı! CTP kararı oy birliği aldı...

CTP Akıncı'yı 2. turda destekleme kararı aldı!
Bu akşam saat 20:00 Civarlarında toplanan CTP Parti Meclisi toplantısı saat 21: 30 civarlarında tamamlandı.
CTP Parti Meclisi toplantısı Gönyeli’de yapıldı.
CTP kararı oy birliği aldı...
CTP Akıncı'yı 2. turda destekleme kararı aldı!
Bu akşam saat 20:00 Civarlarında toplanan CTP Parti Meclisi toplantısı saat 21: 30 civarlarında tamamlandı.
CTP Parti Meclisi toplantısı Gönyeli’de yapıldı.
CTP kararı oy birliği aldı...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.