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CTP Gençlik Örgütü Mağusa: "Ölüme terk edilen dostlarımıza sağlıklı yaşam alanı yaratılmalı"

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CTP Gençlik Örgütü Mağusa: "Ölüme terk edilen dostlarımıza sağlıklı yaşam alanı yaratılmalı"
CTP Gençlik Örgütü Mağusa: "Ölüme terk edilen dostlarımıza sağlıklı yaşam alanı yaratılmalı"

İşte açıklama;

Gazimağusa Belediyesi Katı Atık Toplama Merkezi (Gazimağusa Çöplüğü) sınırları içerisinde bulunan terk edilmiş köpek barınağının durumunun içler acısı bir vaziyette olduğunu değerli halkımıza üzülerek bildirmek isteriz. Söz konusu barınakta yaklaşık 40 adet köpek düzenli temizlikleri yapılmadan; kış aylarında yağmur çamur altında, yaz aylarında kızgın güneş altında adeta ölüme terk edilmişlerdir.

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Hayvanların da canlarının olduğunu ve tıpkı biz insanlar gibi onların da sağlıklı, temiz ve kaliteli bir hayat sürme hakları bulunduğunun unutulmamasını istiyoruz. Hayvan dostlarımızın, hem Birleşmiş Milletler’in uluslararası sözleşmeleriyle hem de ülkemizdeki Hayvan Refah Yasası’yla kaliteli yaşam haklarının olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Bu hususta en önemli görev şüphesiz yerel yönetimlerimize düşmektedir. Bizler Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi olarak, Gazimağusa Belediyesi’ne 3 Mayıs 2021 tarihinde hizmet sınırları içerisinde yaşanan bu vahşetle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapmış bulunmaktayız. Gazimağusa Belediyesi’nden, hayvan dostlarımızın söz konusu sağlıksız ortamdan ivedi bir şekilde uzaklaştırılmalarını, rahat nefes alabilecekleri, temiz ve düzgün bir alana yerleştirilerek gerekli bakımlarının yapılmasını talep ederiz. 

CTP Gençli̇k Örgütü Mağusa İlçesi̇

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