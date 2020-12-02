CTP Genel Sekreteri Sorakın :"Bugün bir toplantı daha olacak, her şey netleşecek"

Kıbrıs Genç TV'de Nazan Erişkin'in sorularını yanıtlayan CTP Genel Sekreteri Edoğan Sorakın, 4 parti çalışma yürütüyor.

DETAY ÖZEL - Barışcan Şekerci

Bu ülkede spekülasyonlar da çoktur.

Bir samimiyetle ve sorumlulukla 4'lü koalisyon hükümetini kurmak istiyoruz.

En erken zamanda ülketi seçime götürecek bir formülün ortaya çıkamsını sağlamalıyız. Seçim tarihini de söyledik ve bu amaçla görüşmeleri sürdürüyoruz.

Sorakın, tekonokrat ağırlıklı bir hükümet üzerinde duruyoruz. Bazı partiler biraz farklı düşünüyor. Ama niyet iyi niyettir.

HER ŞEY NETLEŞECEK

Sorakın açıklamasında "Bugün bir toplanı daha olacak, bugün herşey netleşecek." dedi.

Sorakın hükümetin kurulmasının olasılığının sorulması üzerine olumsuz olmadığını belirtti.