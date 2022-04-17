CTP LTB adayı için üyeye gitmeye hazırlanıyor

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın başkent Lefkoşa’da “birden çok aday adayı” yarışabilir…

Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, tüm belediyelerde parti rozeti ile aday çıkarma çalışmalarının bir yıl önce başladığını ifade ederek “Tüm belediyelerde kendi adaylarımızı çıkaracağız” dedi.

Sorakın, Başkent Lefkoşa’da ise birden çok aday adayının üyeye kurulacak sandıkta yarışma ihtimalinin olduğunu da dile getirdi ancak isim anmak istemedi.

ONUR OLGUNER LTB BAŞKAN ADAY ADAYI

Yüksek mimar CTP Parti Meclisi üyesi Onur Olguner daha önce LTB Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı.

İşte Olguner’in aday adaylığı için 4 Mart tarihinde yapmış olduğu sosyal medya açıklanması…

Daha iyi bir lefkoşa için yola çıkıyor ve LTB Başkanlığı aday adaylığımı sizinle paylaşıyorum dostlar. Lefkoşa Türk Belediyesi başkan aday adayı olmam konusunda bana destek veren öncelikle tüm parti üyelerimize, Lefkoşalılara ve aileme teşekkür ederim.

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