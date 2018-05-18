CTP'DE NELER OLUYOR..(2)

2010 yerel seçimleri ile başlayan ve 2013 Milletvekilliği ile tırmanan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile gelişen parti içindeki çekişmeler hep hasır altı edilmiş parti displinini bozan ve bölünmelere yol açan kişiler hakkında soruşturma başlatılmamış veya sonuçlandırlmamıştır.

Son bir hamle ile değişim adı altında partinin yeşil bayrağı yeniden kırmızıya dönüştürülmüş,Toplumun benimseyip sevdiği Tufan Erhürman hamlesi ile 2018 Milletvekilliği seçimlerine girilmiştir. Tufan Erhürman yönetiminde ya partinin ağır topları sayılanlar partiden ayrılmış ve ya Talat, Soyer, Kalyoncu gibi isimler kenara çekilerek sessiz kalmışlardır.

Enteresan olan parti içinde kalanlar partinin liberalleşme sürecine karşı duranlar değillerdir. Hatta bunu desteklemektedirler. CTP kabuk değişmekte ve bu değişime uymayanlar kenara çekilmektedir. Bu harekette kendini CTP’nin askeri sayanlar değişimi benimsemeseler bile partinin yanında durmaktadırlar.

Liberal bir felsefeye sahip olduğu halde yıllarca CTP içerisinde yer alan ve hiçbir zaman CTP üyesi olmayan Sibel Siber son seçimlerde aday olmayarak yerini kontenjan adayı olarak Ticaret odası başkanına devretmiştir. Bütün liberal düşüncelerine karşı çıkanlara da ‘’Çözüm yanlısıdır’’ diyerek tabanı yatıştırmışlardır. Hatta onun seçimi kazanmasına sevinmişlerdir .Artık Liberalliği tartışılmayacak olan başta özel sektörde sendikalaşmayı kabullenmeyen.Yürüttüğü hiçbir görevde emekçinin yanında olmadığı sabir bir liberal Partinin milletvekilidir. Kıbrıs konusunda çözümden yanadır iddialarına karşılık ise zaten partinin böyle bir söylemi seçim manifestosunda dahi sonlarda birkaç satır ile geçiştirilmiştir.

Geçirilen seçim döneminde maalesef Kıbrıs konusu propaganda sürecinde hiç yer almamış, Hükümet kuruluşunda Kıbrıs konusunda partileri serbest birakmışlardır. Geçen bu süreç içerisinde CTP’nin temel felsefeleri olan

1- Kıbrıs’ta çözüm politikaları

2- Halktan yana hakca bir düzen ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ile hesap sorma.

Politikaları erozyona uğramıştır. Hiçbir hükumet dönemlerinde hesap sorulmamış, Hiçbir faili meçhul cinayet aydınlatılmamış. Hakça bir düzen kurulmamıştır.

Kıbrıs konusunda ise başarısızlığı açıktır.Yıllarca dirsek teması içinde çözüm yanlısı diye bilinen AKEL politikaları fiyasko ile sonuçlanmıştır.

Çözüm için Annan planı referandumunda AKEL hayırcı bir politika izlemiş Görüşmeci düzeyinde Talat ve Hiristofiyas arasındaki görüşmeler ise fiyasko ile sonuçlanmıştır.

Bu sonuçlar nedeniyle 2009’da halk yeniden UBP’ye teslim edilmiştir.

Demek ki yukarıda anlatmaya çalıştığım süreç içinde parti içi hesaplaştık diyen CTP’de hesaplaşma hep sözde olmuş yerel seçimlerde kaleler kaybedilmiş, vekil koltukları yitirilmiştir.

Halkımızı arasında da söylem haline gelen bıyıklılar, bıyıksızlar hesaplaşması hiçbir zaman disipline kadar gidecek değer bulmamıştır. Bu nedenle gerek genel, gerek yerel seçimlerde CTP’li olarak bilinenler sırf CTP’li adayın kaybetmesi için çalışma yürütmüşlerdir.

Bilinen bu olgu karşında bile üzelerek belirtmeliyim ki parti içi disiplin mekanizmaları işletilmemiştir. (Devam edecek.)