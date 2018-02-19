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Cübbeli Ahmet: Böyle tarikat mı olur?; Fatih Nurullah: Kimsin ulan sen!

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Cübbeli Ahmet: Böyle tarikat mı olur?; Fatih Nurullah: Kimsin ulan sen!
Cübbeli, cezaevindeyken kendisini ziyarete gelen Fatih Nurullah ile görüşmediğini söyledi

İsmailağa Cemaati’nden Cübbeli Ahmet ile Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah'ın, ‘Muaviye’ tartışması büyüdü. Cübbeli Ahmet, "Muaviye'ye 'FETÖ'cü diyemezsin" derken, Fatih Nurullah ise "Kimsin ulan sen" diye cevap verdi.

Sol'da yer alan habere göre; Cübbeli, cezaevindeyken kendisini ziyarete gelen Fatih Nurullah ile görüşmediğini söyledi. Fatih Nurullah'ın Muaviye'yi "FETÖ"ye, Şam'ı Pensilvanya'ya benzetmesine” kızan Cübbeli, "Böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız, dinsiz, tarikat mı olur" dedi, "Millet bunlara mürit oluyor" diye kızdı.

Fatih Nurullah: Kimsin ulan sen?

Cübbeli'nin sözlerine ise Fatih Nurullah, son sohbetinde isim vermeden yanıt verdi. Nurullah, "Kimsiniz ulan siz, hangi dinin sahibisiniz, nasıl bir meşrebiniz var, nasıl bir itikadınız var sizin yazıklar olsun" diye konuştu. İsim vermeden İsmailağa'ya ve Cübbeli'ye "terbiyesizler", "hayasızlar", "müptezel alimler" sözleriyle yüklenen Nurullah, İsmailağa'nın peygambere muhalif olduğunu ifade etti. Nurullah, "Benim işim ahireti kazanmak, benim işim para kazanmak, cukkalamak, sağı solu yontmak değil" dedi.

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