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Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji, cuma günü öğle saatlerinde yer yer sağanak; hafta sonu da yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 18–24 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.             

Hava, yarın parçalı bulutlu, cuma günü ise az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Parçalı bulutlu olacak cumartesi, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazar günü öğleye kadar yer yer etkili olması beklenen sağanak, hafta başı yerini açık ve parçalı bulutlu havaya bırakacak.

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