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“Cumhuriyet Sergisi”, 17 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak

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“Cumhuriyet Sergisi”, 17 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak
“Cumhuriyet Sergisi”, 17 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 39’uncu yıl dönümü onuruna düzenlediği “Cumhuriyet Sergisi”, 17 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümünü sanat dolu bir akşamla kutlamaya hazırlanıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçılarının resim, heykel, vitray, seramik ve baskı resimlerini bir araya getiren “Cumhuriyet Sergisi”, 17 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 429’ucu sergisi olan ve 50 esere ev sahipliği yapacak olan “Cumhuriyet Sergisi”, 25 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “17 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da açılarak 25 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak Cumhuriyet Sergisi’mize tüm halkımız davetlidir.”

“Cumhuriyet Sergisi”nin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, sergide yer alan eserlerin özel olarak hazırlandığını vurgulayayarak, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümünü sanatla kutlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Üniversitemizin güzel sanatlar alanında yaptığı büyük atılımlar, toplumumuzun kültürel kalkınmasında önemli yapı taşları oluşturuyor. Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel’in ‘Sanattır, insanlığın tanımı’ deyişinden hareketle bu süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmaların ve atılımların, gelecek kuşaklar tarafından daha iyi anlaşılacağı ve kavranacağı düşüncesindeyim” dedi. Doç. Dr. Ergün, “17 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da açılarak 25 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak Cumhuriyet Sergisi’mize tüm halkımız davetlidir” ifadesini kullandı.

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