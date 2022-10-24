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''Cumhuriyet Sergisi'' Yakın Doğu Üniversitesi'nde Açılacak

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“Cumhuriyet Sergisi”, Tataristan Heyeti onuruna, 27 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak
''Cumhuriyet Sergisi'' Yakın Doğu Üniversitesi'nde Açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının eserlerini bir araya getiren “Cumhuriyet Sergisi”, Tataristan Heyeti onuruna, 27 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  sanatçılarının özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan  “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, Tataristan Heyeti onuruna, 27 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak. Saat 16.30’da açılışı yapılacak sergi, 13 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç.Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden 16 sanatçının; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getirecek.

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Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Bütün halkımızı ve sanatseverleri farklı tarz ve üslupta eserlerin yer aldığı karma sergimizin açılışına davet ediyorum”.

Güzel sanatlar alanında yapılan atılımların toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Güzel sanatlarda başarılı olmayan milletlerin medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile tanınmaları imkansızdır” sözüne hatırlattı. “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin varlığı ve gelecek kuşaklar için gerçekleştirdiği atılımlar, ülkemizde ve toplumumuzda önemli bir kültür sanat geleneği oluşturuyor” diyen Doç. Dr. Ergün, “Sanatın adamızda canlanması, yeniden biçim kazanması, görsel bir şölene dönüşüp hak ettiği yeri alması için var gücüyle gayret gösteren Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel hocama, başlattığı dönüşümle eserlerimizi her daim toplumun her kesimiyle buluşturma imkanı sağladığı ve bizleri buna teşvik ettiği için sanatçı akademisyenlerimiz adına minnettar olduğumu ifade etmek isterim” ifadesini kullandı.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümüne ithaf ettikleri “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”nin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 428’nci sergisi olacağını da hatırlatan Doç. Dr. Ergün, “Bütün halkımızı ve sanatseverleri farklı tarz ve üslupta eserlerin yer aldığı karma sergimizin açılışına davet ediyorum” dedi. 

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